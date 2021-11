Xiaomi Mi Smart Band 6, in offerta per il Black Friday a un prezzo mai visto

L’ultimo modello di activity tracker da polso lanciato da Xiaomi è la Mi Smart Band 6, wearable lowcost tra i più apprezzati dagli utenti. La Mi Smart Band non ha bisogno di molte presentazioni: oramai è diventato un prodotto di massa e lo si vede sempre più sui polsi delle persone. Nella sua ultima versione integra anche nuove funzionalità pensate appositamente per monitorare lo stato di salute di una persona. Per il Black Friday la Mi Smart Band 6 è anche in promozione su Amazon al suo prezzo più basso di sempre, sia nella versione normale sia quella con NFC per i pagamenti contactless.

Xiaomi Mi Smart Band 6: le caratteristiche tecniche

Rispetto alle versioni precedente, la nuova Xiaomi Mi Smart Band 6 ha tutta una serie di caratteristiche e funzionalità che la rendono veramente completa. A partire dal nuovo schermo a colori da 1,56" che mostra tutti i dati più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca in tempo reale. Display che può essere anche personalizzato in base alle proprie necessità grazie alla presenza di più di 60 quadranti tra cui scegliere.

Essendo un activity tracker non possono mancare le attività sportive supportate. In totale sono sei gli sport che possono essere monitorati (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), per un totale di oltre trenta attività.

Per quanto riguarda la salute, la Xiaomi Mi Smart Band 6 monitora costantemente la frequenza cardiaca e avverte l’utente se rivela qualche dato anomalo. È presente anche il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Come nei modelli precedenti non manca il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi specifici per superare anche le giornate più complicate. Per le donne è possibile controllare anche il ciclo ovulatorio.

La smart band è resistente all’acqua fino a 50 metri e può essere indossata senza troppi problemi anche al mare o in piscina. L’autonomia è di circa 14 giorni.

Come abbiamo detto, esiste anche una versione della Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC integrato per effettuare i pagamenti contactless (solo con un terminale del circuito Mastercard e con banche partner). Le caratteristiche sono identiche a quella "normale" con la sola aggiunta dell’NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta al Black Friday: sconto e prezzo

Un’offerta da non sfarsi sfuggire. La Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta per il Black Friday 2021 a un prezzo di 32,99€, uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato.

Xiaomi Mi Smart Band 6

In promozione anche il modello con NFC integrato: disponibile su Amazon a un prezzo di 40,84€, con uno sconto del 26%.

Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC

Inoltre, se avete bisogno di un vetro protettivo o di cinturini colorati da alternare durante la settimana, è in offerta un bundle che comprende ben 15 cinturini e 4 vetri protettivi a 12,99€.

Set 19 pezzi per Xiaomi Mi Smart Band 6

Se siete alla ricerca di un regalo economico per Natale 2021, la Xiaomi Mi Smart Band 6 può essere una valida alternativa.

