Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta speciale a un prezzo imperdibile

Uno dei prodotti più richiesti, desiderati e venduti di Amazon è tornato finalmente in offerta a un prezzo praticamente identico a quello del minimo storico. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Smart Band 6, l’activity tracker che ha fatto nascere in migliaia di italiani la passione di tracciare i propri allenamenti, le calorie bruciate e i passi effettuati in una giornata. Il dispositivo dell’azienda cinese, oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 34,99€, il 22% in meno rispetto a quello di lancio. Si tratta di un’offerta da non lasciarsi sfuggire: sono diversi mesi che l’activity tracker non tocca queste cifre.

La Mi Smart Band 6 è l’ultima versione lanciata dall’azienda cinese e logicamente anche la più avanzata: ha un nuovo schermo ancora più grande, nuove funzionalità e soprattutto tanti allenamenti e sport che possono essere monitorati. Tutto all’interno di un wearable piccolo, comodo e leggero da indossare. Xiaomi ha integrato nell’activity tracker anche delle funzionalità per monitorare la salute: in primis un sensore per controllare ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’offerta potrebbe durare poche ore o pochi giorni: dovete essere veloci nell’approfittarne.

Le caratteristiche Xiaomi Mi Smart Band 6

Definire la Xiaomi Mi Smart Band 6 semplicemente un activity tracker è un po’ riduttivo. Leggendo la scheda tecnica ci si accorge immediatamente che si ha a che fare con un wearable completo, che non ha nulla da invidiare a uno smartwatch. L’unica vera differenza con gli orologi intelligenti è il design, con la Mi Smart Band 6 che ha il classico schermo di forma allungata.

Lo schermo ha una dimensione di 1,56", molto più grande rispetto al passato, il che rende più semplice leggere con facilità tutti i dati principali (orario, passi effettuati, calorie bruciate, previsioni meteo). Inoltre, il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità scegliendo tra la vasta scelta messa a disposizione direttamente da Xiaomi.

Per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, la Xiaomi Mi Smart Band 6 offre funzionalità avanzate, le stesse presenti sugli smartwatch. Integra un sensore per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. L’activity tracker permette anche di avere un report completo del riposo notturno, con tutte le varie fasi (riposo leggero, rem, ecc.). E se si hanno problemi di stress, ci sono anche esercizi per la respirazione.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 integra ben 30 modalità di allenamento, con tantissimi sport tra cui pallacanestro, corsa all’aperto, zumba, pilates, danza moderna e allenamento a intervalli ad alta intensità. Tutti i dati vengono raccolti nell’app e possono essere analizzati con calma. Il wearable è anche impermeabile fino a 50 metri e può essere utilizzato mentre nuotiamo. La batteria assicura un’autonomia di 14 giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta: prezzo e sconto

Dopo diverso tempo la Xiaomi Mi Smart Band 6 torna in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 34,99€, il 22% in meno rispetto a quello di listino. Sul dispositivo c’è poco da dire: si tratta di uno dei più venduti su Amazon e il più venduto nella sua categoria, oltre a essere anche Amazon’s Choice. Se siete alla ricerca di un activity tracker lowcost, questa è una delle migliori offerte che troverete oggi. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon.

Xiaomi Mi Smart Band 6