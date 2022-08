Xiaomi Mi Smart Band 6, sconto choc: imperdibile a questo prezzo

Quando si vuole tracciare attività fisica e valori dei parametri vitali, non sempre è necessario acquistare uno smartwatch. Nel caso in cui non si abbiano necessità particolari, una smart band è quello che fa al caso vostro. Questi wearable, più compatti e leggeri rispetto a smartwatch e sportwatch, permettono ugualmente di monitorare attività fisica e parametri della salute a una frazione del costo.

Dispositivi come lo Xiaomi Mi Smart Band 6 con connettività NFC, ad esempio, hanno ben poco da invidiare a smartwatch più "quotati" sul fronte delle funzionalità. Il piccolo orologio digitale, oggi in offerta a un prezzo mai visto prima su Amazon, consente di monitorare automaticamente gli allenamenti e l’attività fisica e avere sempre sotto controllo i parametri vitali più importanti. Inoltre, grazie alla connettività senza fili, può essere utilizzata anche per i pagamenti contactless. Insomma, caratteristiche e funzionalità simili a quelle degli smartwatch, a un prezzo decisamente più interessante.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La smart band del produttore cinese oggi in offerta su Amazon è dotata di un display AMOLED da 1,56 pollici (densità di pixel di 326 pixel per pollice) caratterizzato da luminosità elevata e colori accesi. Ciò permette di utilizzare il wearable all’aperto senza grossi problemi: tutte le informazioni saranno sempre facilmente leggibili e si avrà così il controllo completo sulla propria attività fisica e sui parametri vitali più importanti.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è in grado di monitorare in maniera automatica 6 attività sportive (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata, ciclismo), più altre decine di attività che l’utente può selezionare direttamente dall’interfaccia (incluse zumba, nuoto e pilates). Grazie al sensore per il monitoraggio del battito cardiaco – attivo 24 ore su 24 – sarà così possibile valutare lo sforzo e contare le calorie consumate durante l’attività fisica. Il sensore SpO2 monitora invece il livello di ossigenazione del sangue e consente di capire se sono in corso possibili infezioni alle vie respiratorie.

La presenza del chip NFC, invece, permette di utilizzare la smart band per i pagamenti digitali contactless. Sarà sufficiente sincronizzare il wearable con il proprio smartphone e avviare il processo di configurazione. Dopo aver inserito i dati della propria carta di credito o debito, sarà sufficiente avvicinare lo Xiaomi Mi Smart Band 6 al POS per pagare il conto negli esercizi commerciali convenzionati. La smart band in offerta su Amazon, infine, è anche compatibile con Alexa: sarà così possibile sfruttare l’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Amazon per controllare a distanza dispositivi smart compatibili e fare domande di ogni genere.

Xiaomi, la smart band di ultima generazione mai così conveniente: sconto e prezzo

Insomma, un dispositivo leggero e compatto che può egregiamente sostituire uno smartwatch (o sportwatch) nelle occasioni più disparate e con un prezzo di listino decisamente più abbordabile. E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo Xiamo Mi Smart Band 6 con connettività NFC è ancora più conveniente. Lo sconto del 35% garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre: la smart band costa così 35,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6, schermo AMOLED da 1,56 pollici con riconoscimento automatico degli allenamenti e pagamenti NFC; compatibile con Alexa