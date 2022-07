Xiaomi Mi Smart Fryer, il prezzo è imbattibile: offerta top su Amazon

Se siete amanti del fritto, c’è un piccolo elettrodomestico di cui non potete fare a meno. O di cui non potrete fare a meno, nel caso non abbiate ancora avuto modo di provarlo. Si tratta delle friggitrici ad aria che, come suggerisce il nome, consentono di friggere riducendo enormemente la quantità di olio necessaria, per fritture più fragranti e salutari.

In questo scenario appena delineato, la Xiaomi Mi Smart Fryer si distingue non solo per il design ma anche e soprattutto per le sue funzionalità. Il piccolo elettrodomestico del produttore cinese si sincronizza con lo smartphone e può essere controllato in maniera semplice anche a distanza.

Xiaomi Mi Smart Fryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Fryer è l’ideale per effettuare dei fritti leggeri, fragranti e salutari. La circolazione d’aria calda a 360° e la potenza di 1.400 Watt permettono infatti di raggiungere temperature elevate nel giro di pochissimi istanti: il calore si distribuirà così in maniera uniforme nel cestello da 3,5 litri, permettendo di preparare pietanze per 4 o 5 persone in pochissimi minuti.

La frittura, però, è solo una delle tipologie di cottura che questo piccolo e versatile elettrodomestico consente. Grazie all’ampio range di temperature (da 40 a 200 gradi , infatti, si può scegliere di mettere a essiccare della frutta, a far fermentare delle verdure e molte altre ancora. Ovviamente, all’interno del cestello si possono mettere cibi surgelati per scongelarli più in fretta.

L’aspetto più interessante, come già accennato, è rappresentato dalla lunga lista di funzionalità intelligenti che la Xioami Mi Smart Fryer mette a disposizione. Sincronizzandola con lo smartphone sarà possibile controllare accensione e funzionamento dell’elettrodomestico anche a distanza. Il ricettario con oltre 100 pietanze "già pronte" permette poi di velocizzare le operazioni di preparazione dei piatti più comuni.

Non solo: la friggitrice ad aria smart di Xiaomi è compatibile anche con i maggiori assistenti a intelligenza artificiale oggi in commercio. Basterà un semplice comando vocale, insomma, per poter avviare la cottura di pietanze già pronte nel cestello.

Una volta terminato di cucinare, nessun problema. Dopo aver fatto raffreddare il cestello, si potrà inserire direttamente nella lavastoviglie: il rivestimento in PTFE a doppio strato antiusura può essere infatti lavato sia a mano sia in lavastoviglie senza preoccuparsi che si possa rovinare.

La friggitrice smart Xiaomi mai così conveniente: imperdibile a questo prezzo

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la friggritrice ad aria smart del produttore cinese può essere acquistata a un prezzo decisamente conveniente. Lo sconto del 37% sul listino fa scendere il prezzo a 75,99 euro. Un livello che il piccolo elettrodomestico di Xiaomi non raggiungeva da moltissimo tempo e non di molto superiore al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Insomma, un’offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Xiaomi Mi Smart Fryer, friggitrice ad aria smart con cestello da 3,5 litri