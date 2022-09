Xiaomi, questo smart TV è da comprare subito: sconto incredibile

Gli smart TV da 32 pollici sono tra i più ricercati sui siti di e-commerce, compreso Amazon. E i motivi sono tanti: hanno dimensioni compatte e possono essere posizionati in diverse stanze dentro casa, hanno un costo relativamente basso e anche delle buone caratteristiche. Se a tutto questo aggiungi anche la possibilità di installare decine di app tra cui tutte quelle per lo streaming video, ecco che diventano dei veri best-buy. E uno di questo modelli così ricercati in rete oggi è in offerta su Amazon con un super sconto e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici, disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che fa risparmiare più di 90€. Per poterle acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Lo smart TV di Xiaomi da 32" ha le classiche caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo tipo. Uno schermo che assicura una buona qualità delle immagini e un sistema operativo che supporta tante funzionalità. E non a caso questo televisore utilizza Android TV, probabilmente uno dei migliori sistemi operativi disponibili in questo settore. Se siete alla ricerca di uno smart TV lowcost, difficilmente troverete qualcosa migliore di questa offerta.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Mi Smart TV 32": la scheda tecnica

Uno smart TV che si adatta a qualsiasi situazione. Lo Xiaomi Mi Smart TV 32" è il televisore ideale da mettere in cameretta, in camera, in cucina o in qualsiasi altra stanza di casa. E il motivo è chiaro: le dimensioni sono compatte anche grazie all’assenza delle cornici laterali e di quella superiore. Come si può intuire dal nome, lo schermo ha una diagonale di 32 pollici con risoluzione HD Ready, uno standard per televisori di queste dimensioni. La qualità delle immagini è molto buona con colori vividi e realistici.

Una delle migliori caratteristiche del televisore intelligente di Xiaomi è la presenza del sistema operativo Android TV, uno dei migliori disponibili sul mercato. È compatibile con praticamente qualsiasi applicazione, anche tutte quelle dedicate allo streaming video, a partire dalle varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Apple TV e Twitch. Grazie al sistema operativo di Google sono disponibili anche funzionalità molto utili come il Chromecast, che permette di condividere sul televisore contenuti presenti sullo smartphone, e Google Assistant. Per attivare l’assistente vocale basta premere il tasto apposito sul telecomando e attivarlo con la propria voce. È possibile aprire un’app o gestire alcuni dei dispositivi della smart home.

Xiaomi Mi Smart TV 32" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Xiaomi da 32" in offerta con uno sconto di ben il 33% e lo si paga 187,77€. Un super prezzo per un televisore dalle ottime qualità, ideale per ogni famiglia. Il risparmio netto rispetto a quello di listino è di quasi 100€. Il televisore viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici