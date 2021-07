La Smart TV Xiaomi da 50 pollici ad un prezzo mai così basso

Tra i vari settori dell’elettronica in cui Xiaomi è entrata a scompigliare le carte con i suoi prodotti dall’elevato rapporto qualità/prezzo c’è anche quello delle smart TV, in particolare con la recente linea Mi Smart TV P1 lanciata a maggio 2021. Una TV disponibile nei formati da 32, 43, 50 e 55 pollici (dal 43 pollici in poi sono tutti 4K) ma sempre con Android TV 10.

Tutti i modelli sono proposti, sin dal lancio, ad un prezzo molto interessante grazie alla scelta di optare per un pannello LCD e non OLED: la qualità è inferiore, specialmente per quanto riguarda la riproduzione dei colori (e nel caso di Xiaomi Mi Smart TV non è neanche del tutto vero), ma la luminosità è elevata e il costo di produzione resta basso. In queste ore, tra l’altro, Xiaomi sta praticando su Amazon degli sconti molto interessanti su questa gamma di smart TV e in particolare sul modello da 50 pollici, che scende adesso ad un prezzo ben inferiore ai 500 euro e diventa il migliore della linea per chi sta cercando un nuovo televisore di dimensioni generose.

Xiaomi Mi Smart TV P1 50: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 50 pollici è una Smart TV con cornici estremamente sottili, dotata di triplo tuner (DVB-S2, DVB-C e DVB-T2), connessione a Internet con compatibilità HbbTV (la TV ibrida connessa alla rete) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La risoluzione è 4K standard, cioè 3840×2160 pixel.

Per migliorare la qualità dell’immagine Xiaomi Mi Smart TV P1 adotta diverse tecnologie, tra le quali: Dolby Vision, HDR10+ e MEMC. Quest’ultima sta per “Motion Estimation, Motion Compensation“, e consiste in un gruppo di algoritmi che tentano di prevedere come sarà il prossimo fotogramma partendo da quelli precedenti e dal movimento della telecamera nell’inquadratura. Il risultato è un movimento più fluido e minori artefatti di compressione video.

In più questa televisione smart vanta una ottima riproduzione del colore, nonostante il pannello LCD, pari al 94% dello spazio colore DCI-P3.

La parte smart è Android TV standard, quindi è molto facile da usare e conta migliaia di app già compatibili senza alcun problema. Non manca neanche la Chromecast integrata e la compatibilità con l’assistente vocale di Google.

La parte audio, come al solito nelle TV moderne molto sottili, è un po’ il tallone di Achille: due speaker da soli 10 Watt ciascuno, ma almeno c’è il supporto a Dolby Audio e Dolby DTS-HD.

Xiaomi Mi Smart TV P1 50: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Xiaomi Mi Smart TV P1 in versione da 50 pollici è di 599,90 euro, che non sono molti per un prodotto del genere ma sono ben al di sopra della soglia psicologica dei 500 euro che molti possibili acquirenti si pongono come limite di spesa.

La soluzione al problema è uno sconto del 25%, cioè di ben 150 euro, che porta il prezzo finale di Xiaomi Mi Smart TV P1 50 a 449,90 euro. Decisamente allettante.

