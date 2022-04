Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici al minimo storico: oggi costa pochissimo

Gli smart TV da 32 pollici sono tra i più richiesti online. E i motivi sono diversi: hanno un costo più accessibile, hanno dimensioni più contenute e soprattutto hanno le stesse caratteristiche dei modelli più grandi. Per questo motivo sulle piattaforme di e-commerce come Amazon sono tra i prodotti più richiesti. E molto spesso si trovano anche in offerta a prezzo super vantaggiosi. È il caso dello smart TV Xiaomi Mi TV P1 32" disponibile oggi su Amazon a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 29%. Per lo smart TV dell’azienda cinese si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Il televisore intelligente ha tutte le caratteristiche che si richiedono a uno smart TV: un pannello di buona qualità, un comparto audio affidabile e soprattutto un sistema operativo e una piattaforma dedicata all’intrattenimento facile da utilizzare e con tante applicazioni compatibili. Lo smart TV di Xiaomi monta Android TV, una sicurezza in questo senso. Ed è possibile anche utilizzarlo con i comandi vocali grazie alla presenza di Google Assistant. Lo smart TV è tornato disponibile su Amazon solo da pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’acquistarlo: l’offerta potrebbe terminare presto.

Scheda tecnica Xiaomi Mi TV P1 32"

Come la maggior parte degli smart TV Xiaomi, anche su questo Mi TV P1 32" troviamo il sistema operativo Android TV. Tra gli OS per i televisori intelligenti è sicuramente uno dei migliori ed è continuamento supportato da Google. Sul fronte della compatibilità con le applicazioni non dobbiamo avere nessuna paura: sono presenti centinaia di app tra cui tutte quelle più utilizzate per vedere sport, film e serie TV in streaming (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, Disney+). Come tutti gli Android TV troviamo anche Google Assistant per controllare il televisore con i comandi vocali e il Chromecast integrato per trasmettere sullo smart TV foto e video presenti sullo smartphone.

Passando alle questioni più “tecniche", lo Xiaomi Mi TV P1 32", come si può anche intuire dal nome, ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione HD Ready che permette di vedere ogni programma in alta risoluzione. Il design del televisore è molto affascinante, con cornici laterali praticamente inesistenti. Per la parte audio c’è il supporto alla decodifica Dolby Audio e DTS-HD per un audio 3D potente e immersivo.

Smart TV Xiaomi Mi TV P1 32" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca dello smart TV da mettere nella camera da letto o in cucina, questo Xiaomi Mi TV P1 32" è quello che fa per voi. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 199,99€, ben il 29% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo smart TV può essere pagato anche a rate utilizzando il servizio di Cofidis da attivare in fase di check-out. Il televisore viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è garantita in pochissimi giorni.

Xiaomi Mi TV P1 32 pollici