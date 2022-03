Xiaomi, lo smart TV 4K da 50” in offerta a un prezzo imperdibile

Acquistare uno smart TV è diventato l’obiettivo principale di migliaia di italiani in questi primi mesi del 2022. Il motivo è semplice: si sta avvicinando sempre di più il momento in cui ci sarà lo switch-off e il nuovo digitale terrestre sarà disponibile in tutta Italia. In TV sentiamo ogni giorno pubblicità che ci avvisano di cosa succederà l’8 marzo e quindi bisogna farsi trovare pronti. Molti televisori presenti nelle abitazioni degli italiani (soprattutto quelli più vecchi) non sono in grado di ricevere i nuovi canali e una delle soluzioni è acquistare proprio uno smart TV. La spesa può essere elevata, ma trovando la giusta offerta su Amazon si riescono a risparmiare centinaia di euro e ad acquistare un ottimo televisore.

Un esempio è lo Xiaomi Mi TV P1 50", smart TV che oggi troviamo in offerta al minimo storico a un prezzo di 467,17€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un ottimo smart TV, con uno schermo molto grande, ma che non occupa molto spazio, grazie all’assenza delle cornici laterali. Oltre a supportare il nuovo digitale terrestre DVB-T2, lo smart TV utilizza il sistema operativo Android TV, che permette di accedere a un numero di applicazioni praticamente infinito (più di 7.000). Inoltre, come tutti gli Android TV c’è anche il Chromecast integrato e la possibilità di utilizzare Google Assistente per cambiare canale o avviare un’applicazione.

Smart TV Xiaomi Mi TV P1 50": la scheda tecnica

Oramai abbiamo imparato a conoscere Xiaomi e pensare che faccia solamente smartphone è un grosso errore. L’azienda cinese da diversi anni ha portato in Italia anche i suoi smart TV e il Mi TV P1 da 50 pollici è uno di questi.

La filosofia è sempre la stessa: ottimi dispositivi a prezzi più bassi rispetto ai competitor. Il Mi TV P1 ha uno schermo da 50" con risoluzione 4K UHD, oramai uno standard per gli smart TV di grandi dimensioni. Xiaomi ha fatto le cose in grande e ha dotato il televisore intelligente di componenti e tecnologie di ultima generazione. Ad esempio sul fronte audio troviamo un doppio speaker con due e woofer e due tweeter che riproducono l’audio fedelmente, soprattutto i bassi.

Lo smart TV di Xiaomi è pensato appositamente per le nuove generazioni e per garantire un’offerta completa, soprattutto per quanto riguarda l’entertainment. A bordo troviamo Android TV che permette di accedere a tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. Sullo smart TV troviamo Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e tante altre (anche quelle per ascoltare la musica). Chromecast e Mirecast sono integrati di default ed è possibile guardare sul televisore i contenuti dello smartphone. Infine, grazie all’integrazione con l’Assistente Google basta la propria voce per gestire e comandare lo smart TV.

Xiaomi Mi TV P1 50": prezzo e sconto

Lo smart TV Xiaomi Mi TV P1 da 50" oggi è disponibile in offerta su Amazon a 467,17€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 22% e si risparmiano più di 130€ su quello di listino. Inutile dire che si tratta di uno dei migliori prezzi web del momento. C’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 93,55€ al mese (servizio offerto direttamente dalla piattaforma di e-commerce). Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono a disposizione ben 30 giorni.

Xiaomi Mi P1 50 pollici