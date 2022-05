Xiaomi Mi TV P1: il prezzo della 55 pollici è in picchiata

Xiaomi Mi Smart TV P1 è una delle gamme di Smart TV LCD più apprezzate grazie al prezzo molto vantaggioso e al sistema operativo Android TV, che permette di installare centinaia di app senza problemi incluse tutte quelle per lo streaming di film e serie TV. Disponibile in tre misure, da 32, 50 e 55 pollici, questa Smart TV va scelta con cura.

Il modello da 32 pollici, infatti, costa pochissimo ma è solo HD (e neanche Full HD: si ferma a 1.366×768 pixel), mentre il 50 e il 55 pollici hanno prezzi superiori ma sono entrambi con risoluzione 4K. Il prezzo, in realtà, è comunque conveniente rispetto a quello di molti prodotti della concorrenza e questo conferma la forza di Xiaomi, che fa grandissimi numeri e può permettersi di vendere dispositivi di buona qualità a prezzi estremamente bassi. E’ sempre stata la forza di questo marchio e lo è anche quando parliamo di TV. Se a questa forza di Xiaomi aggiungiamo quella di Amazon, otteniamo uno Smart TV Xiaomi Mi TV P1 da 55 pollici che costa meno del 50 pollici. Impossibile? No, è solo un’ottima offerta Amazon.

Xiaomi Mi TV P1: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi TV P1 è una TV con pannello LCD classico a 60 Hz, lanciata l’anno scorso dal colosso cinese. Si caratterizza, nelle diagonali da 50 e 55 pollici, per la risoluzione 4K nativa e per un buon processore: il MediaTek MT9611, con Mali G52 MP2, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione per app e dati.

Grazie a questo processore la Smart TV di Xiaomi è compatibile con HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG, per migliorare la qualità video, e Dolby Audio e DTS-HD per l’audio 8il classico stereo 10+10W). Buona la dotazione di porte: 3 HDMI e 2 USB, oltre al WiFi , al Bluetooth, alla porta di rete LAN e agli ingressi AV analogico e ottico digitale.

Il sistema operativo è Android TV e, grazie alla Chromecast built in, è possibile proiettare sul grande schermo ciò che vediamo sullo smartphone. Infine, come tutte le Android TV, anche la Xiaomi Mi TV P1 è compatibile con l’assistente digitale di Google.

Xiaomi Mi TV P1: l’offerta Amazon

Xiaomi Mi TV P1, quindi, è una Smart TV entry level alla quale non manca nessuna caratteristica tecnica essenziale. Il modello da 55 pollici è oggi quello da comprare: arrivato sul mercato italiano a maggio 2021 ad un prezzo di listino di 649,90 euro, è scesa in fretta di prezzo fino ad assestarsi a 528 euro.

Adesso, però, la si compra su Amazon ad ancor meno: Xiaomi Mi TV P1 da 55 pollici è in offerta a 429,15 euro (-99 euro, -19%). Il modello da 50 pollici, paradossalmente, adesso costa 35 euro in più di quello da 55.

Xiaomi Mi TV P1 – Smart TV LCD 55 pollici 4K