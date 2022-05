Xiaomi Mi TV P1 da 55" in super offerta: il prezzo è picchiata

Fine mese molto interessante su Amazon per chi è alla ricerca di un nuovo smart TV. In questi ultimi giorni di maggio, infatti, troviamo tantissime offerte con super sconti sul sito di e-commerce che riguardano smart TV dalle dimensioni generose e con caratteristiche davvero interessanti. Oggi è la volta di uno dei televisori smart più apprezzati e cercati dagli utenti: stiamo parlando dello Xiaomi Mi TV P1 con schermo da 55" che troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo di tutto il web. Il merito è dello sconto del 31% che fa scendere il prezzo ben al di sotto della soglia dei 400€ e fa risparmiare più di 160€ rispetto a quello consigliato. Una super promozione da non farsi sfuggire: trovare uno smart TV con queste caratteristiche e dimensioni con uno sconto del genere non è mai semplice.

Xiaomi Mi TV P1 da 55 pollici

Lo smart TV di Xiaomi non ha nulla da invidiare ai televisori di brand molto più conosciuti. Il display ha una risoluzione in 4K, il meglio di quanto si può trovare in questo momento sul mercato. Ha un design moderno, con cornici praticamente assenti che lo rendono anche compatto, nonostante un display piuttosto generoso. E poi a bordo troviamo il sistema operativo Android TV che permette di accedere a un numero di applicazioni praticamente infinito (logicamente supporta tutte quelle delle piattaforme di streaming). L’offerta, come capita spesso in questi casi, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Mi TV P1 da 55": caratteristiche e funzionalità

Difficile chiedere di più da uno smart TV da 55" che costa meno di 400€. Con il prezzo che troviamo oggi su Amazon solitamente si acquista uno smart TV da 43", non uno con queste dimensioni. Si potrebbe pensare che lo smart TV Xiaomi abbia componenti poco affidabili, oppure un sistema operativo poco supportato. Niente di più sbagliato: lo Xiaomi Mi TV P1 è un vero smart TV top di gamma. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica e le funzionalità.

Come abbiamo già detto, lo schermo è da 55 pollici e ha una risoluzione in 4K che permette di vedere ogni contenuto al meglio e in super risoluzione. C’è anche il supporto alla tecnologia HDR10+ per vedere ogni dettaglio al meglio, sia in condizioni di scarsa luminosità sia sotto la luce del sole. Non manca nemmeno il supporto al Dolby Vision che garantisce una gamma colori più elevata e immagini più luminose. C’è anche l’uniformità del movimento MEMC per una maggiore fluidità: questa tecnologia è in grado di inserire automaticamente i frame di compensazione e diminuire il tearing e le vibrazioni. Altra particolarità dello smart TV è il design: le cornici lungo i bordi sono praticamente assenti e questo permette al televisore di essere compatto e di occupare meno spazio. Per la parte audio ci sono due altoparlanti da 10W e la compatibilità con la decodifica Dolby Audio e DTS-HD.

La parte dedicata all’intrattenimento viene gestita dal sistema operativo Android TV, uno dei più completi e supportati disponibili sul mercato. Tra le oltre 7000 app disponibili sullo store di Google non mancano tutte quelle dedicate alle piattaforme di video streaming: troviamo Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Apple TV, Disney+, YouTube, RaiPlay e tante altre. Come su tutti gli Android TV c’è anche la presenza della suite Google, compreso Google Assistant che permette di gestire lo smart TV con la propria voce. Inoltre, troviamo anche Google Chromecast per trasmettere sullo schermo del TV i contenuti presenti sul proprio PC o smartphone.

Xiaomi Mi TV P1 da 55" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo da pochissime ore troviamo lo smart TV Xiaomi Mi TV P1 da 55 pollici in super offerta su Amazon a un prezzo di 365,90€, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Per lo smart TV non si tratta solamente del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce, ma anche del miglior prezzo web. Acquistandolo in questo momento si risparmiano più di 160€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete il regolamento per capire come funziona). Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e c’è la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

