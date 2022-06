Xiaomi Mi TV Stick 4K in offerta a un super prezzo: offerta imperdibile

Tutti conosciamo i Fire TV Stick di Amazon, ma in pochi sanno che esistono delle valide alternative sul mercato e che offrono anche più funzionalità. Una di queste è realizzata da un’azienda che conosciamo molto bene e che negli ultimi anni ha conquistato una fetta di mercato sempre più grande, in ogni settore tecnologico. Stiamo parlando di Xiaomi e della sua Xiaomi Mi TV Stick 4K arrivata sul mercato italiano da pochissimi mesi e che oggi troviamo in super offerta al minimo storico con uno sconto di ben il 29%.

Si tratta di una chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e che lo rende smart. Il merito è del sistema Android TV (lo stesso che troviamo su migliaia di smart TV) installato all’interno. Il dongle HDMI non è adatto solamente ai televisori di vecchia generazione, ma anche a chi ha già uno smart TV. Infatti, non tutti hanno dei sistemi operativi che supportano tutte le app di video streaming e in casi del genere l’unica soluzione è avere un accessorio esterno come questa Xiaomi Mi TV Stick 4K. La qualità di questa chiavetta è molto elevata e non potrebbe essere altrimenti: Xiaomi è oramai una garanzia in tal senso.

Xiaomi Mi TV Stick 4K: come funziona e a cosa serve

La Xiaomi Mi TV Stick 4K è una diretta concorrente della Fire TV Stick di Amazon: il funzionamento è lo stesso, ma le differenze a livello software e hardware sono nette. Vediamole nel dettaglio e capiamo anche come funziona.

La chiavetta serve per trasformare il proprio televisore in uno smart TV grazie alla presenza del sistema operativo Android TV che permette l’accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni. Ma non è solo questa la funzione del dongle HDMI. Infatti, è adatto anche per coloro che hanno un televisore intelligente e vogliono aumentare il numero di app a disposizione e anche le funzionalità. Il sistema operativo Android TV è il più completo tra quelli a disposizione e anche uno dei più supportati. Se ad esempio il vostro televisore smart non supporta alcune app, la Xiaomi Mi TV Stick 4K è quello che fa per voi.

Il montaggio e la configurazione sono semplicissimi. Basta collegarla alla porta HDMI, inserire le credenziali della rete Wi-Fi e il gioco è fatto. Le caratteristiche tecniche della chiavetta Xiaomi sono davvero ottime. Supporta la risoluzione 4K in modo da vedere al meglio qualsiasi contenuto, supporta Dolby Atmos e Dolby Vision per vedere film e serie TV come se fossimo al cinema ed ha anche un telecomando con Google Assistant integrato per aumentare il volume, cambiare canale e gestire i dispositivi della smart home utilizzando semplicemente la propria voce. Per finire non manca l’integrazione con Google Chromecast per trasmettere sul TV i contenuti disponibili sullo smartphone o sul computer.

Xiaomi Mi TV Stick 4K in offerta: prezzo e sconto

Super offerta per la chiavetta HMDI dell’azienda cinese. Oggi troviamo la nuova Xiaomi Mi TV Stick 4K in offerta a un prezzo di 49,99€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi web. La spedizione viene effettuata direttamente dalla piattaforma di e-commerce e per la consegna basta aspettare pochissimi giorni, anche meno di 24 ore.

Xiaomi Mi TV Stick 4K