Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 al minimo storico: prezzo in picchiata

Come sappiamo molto bene, oramai il brand Xiaomi non è associato solamente agli smartphone. L’azienda cinese ha portato in Italia anche tantissimi altri prodotti, compresi dispositivi per la smart home e la pulizia domestica. I robot aspirapolvere sono da qualche anno tra i più venduti e apprezzati dagli italiani e possiamo dire lo stesso anche per le scope elettriche. Xiaomi si è gettata anche in questo settore e lo ha fatto seguendo la sua filosofia: dispositivi con funzionalità avanzatissime a un prezzo inferiore rispetto allo media. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, una scopa elettrica top di gamma che oggi troviamo a un prezzo d’eccezione.

Il merito è delle nuove offerte lanciate in questo inizio di novembre e che anticipano il Black Friday. La scopa elettrica di Xiaomi, infatti, è disponibile al minimo storico e a un prezzo addirittura più basso di quello del Prime Day. Il merito è dello sconto del 33% che troviamo in pagina e che fa risparmiare 100€ sul prezzo consigliato (sul prezzo di listino il risparmio è addirittura di 150€). E c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Come capita spesso con queste offerte lampo, la durata è limitata e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10: le caratteristiche tecniche

La scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 non ha nulla da invidiare a modelli che costano di più di brand molto più famosi. Ed è anche un dispositivo 2 in 1: infatti, oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio incluso. E la bontà del dispositivo è evidenziata anche dal bollino "Amazon’s Choice" presente sulla pagina prodotto e che solitamente viene riservato solo ai prodotti veramente validi e che rispettano alcuni requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

La scopa elettrica è molto maneggevole grazie al design moderno che permette di utilizzarla con una sola mano (è anche molto leggera). Troviamo un potente motore digitale che può essere impostato su diverse velocità e che garantisce una pulizia ottimale di tutta l’abitazione. Il merito è anche del sistema di separazione a 12 cicloni che previene l’ostruzione del filtro. La scopa elettrica è in grado di riconoscere il pavimento e adatta la potenza in base alla tipologia: se ad esempio è morbido come nella moquette o se invece è duro come nelle mattonelle.

Per gestire le varie modalità di utilizzo, c’è un comodo display a colori TFT che mostra lo stato dell’aspirapolvere e della pulizia. Con i tasti fisici puoi scegliere la velocità, la modalità di utilizzo e controllare anche la batteria rimanente. Si può scegliere tra tre diverse modalità di aspirazione: Eco, Standard e Potenza Massima. Ognuna imposta un diverso livello di potenza che va a inficiare anche sull’autonomia della batteria (65 minuti con la modalità eco, 10 minuti con quella con potenza massima).

Ottimo anche il sistema di filtraggio. Xiaomi ha dotato la scopa elettrica con un filtro a 5 strati che riduce l’inquinamento secondario e che funziona come un purificatore. Così oltre ad avere la casa più pulita, avrai anche una qualità dell’aria maggiore.

Come detto, oltre ad aspirare qualsiasi tipologia di sporco, compresi i peli degli animali, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio da 230ml. Avvolgendo la scopa con il panno in microfibra presente nella confezione, potrai anche igienizzare il pavimento e rendere veramente pulita la tua abitazione. E con i tanti accessori disponibili puoi anche aspirare le fessure e gli angoli del divano, oppure spolverare i mobile e la tastiera del PC.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10: oggi la troviamo in offerta a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello consigliato (rispetto a quello di listino – 349,99€ – lo sconto sale e si avvicina al 40%). Il risparmio netto è di 100€ e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero: 5 rate d a 40€ al mese grazie al servizio di Amazon che si attiva direttamente nella pagina prodotto. La scopa elettrica di Xiaomi che, come abbiamo appena visto non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più, è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene nel giro di pochissimo tempo.

