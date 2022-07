Xiaomi Mi Vacuum G10 al minimo storico: sconto imperdibile

Oramai non è certo una novità vedere sul mercato dispositivi Xiaomi che non siano smartphone. L’azienda cinese ha portato in Italia tutto il suo arsenale di prodotti composto anche da smartwatch, smart TV e prodotti smart per la casa. Tra questi troviamo anche le scope elettriche senza fili, dispositivi fondamentali per mantenere pulita l’abitazione facendo il minimo sforzo. E oggi è anche una giornata fortunata: infatti troviamo in super offerta al minimo storico la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 con uno sconto di ben il 29%. Acquistandola oggi si risparmiano ben 80€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Rispetto a modelli simili presenti sul mercato (le scope Dyson ad esempio), assicura le stesse prestazioni a un prezzo molto inferiore. Insomma, un’offerta da non farsi scappare.

La Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 è tra le migliori scope elettriche a batteria disponibili sul mercato. Grazie alla batteria a lunga durata consente di pulire superfici di grandi dimensioni senza bisogno di essere collegati a una presa della corrente. Inoltre, la scopa elettrica del produttore cinese non permette solamente di aspirare sporco e polvere, ma anche di lavare i pavimenti, per una pulizia profonda come non mai.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Potente e leggera, l’aspirapolvere senza fili di Xiaomi è capace di sviluppare fino a 150 Watt di potenza, con il motore capace di funzionare fino a 125 mila giri al minuto. Questo vuol dire che il piccolo elettrodomestico è capace di aspirare anche lo sporco più ostinato e di offrire una pulizia senza confronti.

Il sistema di filtraggio a 12 cicloni, collegato a un filtro HEPA di ultima generazione, è in grado di eliminare la polvere e purificare l’aria di casa al pari di un purificatore. La Xiaomi MI G10 è così in grado di filtrare fino al 99,97% delle particelle presenti nell’aria, con la possibilità di poter lavare i filtri una volta che le "performance" iniziano ad abbassarsi.

Il serbatoio d’acqua magnetico, facilmente collegabile all’estremità della scopa elettrica, permette poi di aspirare i pavimenti e, contemporaneamente, lavarli. Grazie all’interruttore che permette di regolare facilmente il flusso d’acqua, sarà possibile pulire a fondo pavimenti di ogni tipo (dal marmo e granito al gres, passando per parquet) senza che ci siano pericoli di rovinare la superficie.

La batteria premium ad alta capacità da 5.000 mAh assicura fino a 65 minuti di funzionamento al massimo della potenza. Scegliendo una delle altre tre modalità di pulizia disponibili (eco, standard, massima potenza e automatica) sarà possibile prolungarne la durata oltre l’ora e mezzo di utilizzo continuativo. Il display TFT presente sul corpo della scopa elettrica consentirà comunque di monitorare tutte le informazioni in tempo reale: nel caso in cui la batteria si sta scaricando, sarà sufficiente sistemare la scopa nel dock a parete e attendere una manciata di minuti.

Xiaomi Mi G10, la scopa elettrica senza fili a rate su Amazon: sconto e prezzo

La scopa elettrica a batteria del produttore cinese è tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. La Xiaomi Mi Vacuum Cleaner è disponibile con uno sconto del 29% sul listino, con il prezzo che scende da 299,99 euro a 212,99 euro. (risparmio di quasi 80 euro).

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account, inoltre, possono comprare la scopa elettrica senza fili di Xiaomi a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo caso, la Xiaomi Mi G10 può essere comprata a interessi 0 in cinque rate da 42,90 euro. Insomma, poco più di un caffè al giorno.

Xioami Mi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica senza fili ad autonomia prolungata