Xiaomi, l’aspirapolvere elettrica in offerta con uno sconto imperdibile

In questi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, cambiando l’aspetto di molti dispositivi. Un esempio sono i cellulari, che con l’arrivo degli smartphone hanno completamente cambiato design (e anche le nostre vite). Un altro dispositivo molto utilizzato nella vita di tutti i giorni che ha visto modificare il proprio aspetto è l’aspirapolvere. Oramai sono state soppiantate dalle scope elettriche di ultima generazione che non hanno bisogno nemmeno dei fili e che soprattutto assicurano una pulizia migliore. Tante aziende si sono lanciate in questa nicchia di mercato, seguendo un po’ quanto già fatto da Dyson, uno dei brand più conosciuti nel settore.

Non poteva di certo mancare Xiaomi, che come oramai sappiamo bene non è un semplice produttore di smartphone, ma ha diversificato la propria offerta di prodotti. Negli ultimi anni ha lanciato anche delle scope elettriche e uno dei modelli migliori è la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, che oggi troviamo anche in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre a 179,99€. Si tratta di uno sconto del 22% per l’aspirapolvere dell’azienda cinese e di un prezzo molto interessante, soprattutto confrontandolo con quello dei principali competitor. L’offerta purtroppo scade tra poche ore, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Caratteristiche Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9

Motore ad altissima potenza, batteria di lunga durata, più modalità di pulizia e tanti accessori per aspirare anche le briciole più piccole. Queste sono solamente alcune delle caratteristiche dell’aspirapolvere Xiaomi che si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni, soprattutto per coloro che non hanno molto tempo da dedicare alla pulizia della propria abitazione.

Leggero, facile da utilizzare e soprattutto portatile: infatti l’aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 non ha bisogno di nessun filo per funzionare e può essere spostato in ogni stanza di casa senza troppi problemi. La batteria garantisce un’autonomia fino a 60 minuti utilizzando la modalità Eco, ideale per raccogliere la polvere, i capelli e per la pulizia ordinaria. Per la rimozione immediata dello sporco ostinato o di briciole di più grandi dimensioni è consigliata la modalità Standard. Infine per un’aspirazione più forte è disponibile la modalità ad alta potenza. Ma in questo ultimo caso la batteria ha una durata di circa 10 minuti.

L’aspirapolvere elettrica ha un motore digitale ad alta potenza in grado di rimuovere la polvere da qualsiasi tipo di pavimento e anche dai tappeti. La spazzola ha un particolare sistema anti-avvolgimento che evita la formazione di grovigli e scioglie i capelli attorcigliati. Oltre alla spazzola principale ci sono anche altre testine più piccole che permettono di raccogliere i peli degli animali domestici dai tappeti o dalle coperte, oppure di pulire gli angoli dei divani.

Il raccoglitore della polvere si può staccare molto facilmente dall’aspirapolvere elettrica e lo si può lavare e pulire in pochissimo tempo. L’operazione è molto semplice e permette di far funzionare la scopa Xiaomi sempre al meglio.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 in offerta: prezzo e sconto

L’aspirapolvere elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è in offerta su Amazon a un prezzo di 179,99€, il 22% in meno rispetto al prezzo di lancio. Per la scopa elettrica di Xiaomi si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce e di uno sconto netto di 50€. L’offerta dura solamente poche ore, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Il prodotto viene spedito e venduto direttamente da Amazon.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9