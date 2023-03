Xiaomi, la scopa elettrica senza fili al minimo storico: costa pochissimo

Le scope elettriche senza fili hanno rapidamente conquistato un posto speciale nel cuore di milioni di italiani. Leggere e facili da utilizzare, permettono di pulire casa in maniera veloce, liberi dagli impedimenti che le aspirapolveri a traino possono causare con i loro cavi della corrente.

Comoda, ergonomica e maneggevole, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light è l’ultima arrivata nel catalogo del produttore cinese. Una scopa elettrica senza fili che fa della leggerezza e della versatilità i suoi punti di forza. Dotata di una batteria a lunga durata, permette di aspirare polvere e sporcizia dalle superfici di casa in maniera semplice e veloce. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è conveniente come mai: costa meno di 100 euro.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non una semplice scopa elettrica senza fili. Caratterizzata da un design elegante e moderno, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light è tanto leggera quanto funzionale. Grazie agli accessori in dotazione, infatti, può essere utilizzata come aspirabriciole e spazzola di precisione, per pulire anche negli angoli più remoti di casa con apparente facilità. Potrete così pulire tra le pieghe e i cuscini dei divani, dietro i mobili o in dispensa senza che dobbiate trasformarvi in un giocoliere.

L’asso nella manica, che permette di aspirare polvere e sporcizia su qualunque superficie di casa, è il potente motore elettrico. Capace di arrivare a 100 mila giri al minuto, garantisce una potenza di aspirazione inattesa in un elettrodomestico così piccolo e leggero: basterà scegliere il livello di aspirazione più adatto alla situazione (tra Standard e Max) per ottenere una pulizia profonda e duratura. Il sistema di filtraggio 3 in 1 (con filtro HEPA) separa la polvere dall’aria e trattiene fino al 99,98% delle particelle aspirate.

La batteria, infine, assicura un’autonomia decisamente prolungata. Una singola carica assicura fino a 45 minuti di aspirazione (in modalità Standard): un tempo più che sufficiente per passare la scopa elettrica in casa più di una volta.

Xiaomi, la scopa elettrica senza fili costa pochissimo: sconto e prezzo

Come accennato, la scopa elettrica senza fili di Xiaomi è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. E capire il perché non è neanche troppo complesso. Merito dello sconto del 38% che permette di risparmiare circa 50 euro sul listino e pagare la scopa meno di 100 euro. La Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light costa 92 euro, prezzo più basso fatto registrare negli ultimi mesi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

