Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light, l’aspirapolvere lowcost costa pochissimo: sconto esagerato

Quando parliamo di Xiaomi siamo abituati a pensare immediatamente a smartphone, smartwatch oppure smart TV. Da oramai qualche anno, però, l’azienda cinese ha portato in Italia tutto il proprio bagaglio di prodotti, compresi tanti elettrodomestici per la casa. Come ad esempio questa scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light che oggi troviamo anche in super offerta con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo: la si paga addirittura meno di 100€.

Il prezzo non deve ingannare: si tratta a tutti gli effetti di un’aspirapolvere con un ottimo rapporto qualità-prezzo e realizzata con componenti affidabili. Ha il classico design delle scope elettriche di ultima generazione ed è anche molto leggera (pesa poco più di un chilogrammo) e maneggevole. Raggiunge anche gli angoli più complicati e passa senza problemi sotto mobili e divani. Nella confezione sono presenti anche due accessori: una spazzola e la lancia a fessura. A meno di 100€ è difficile chiedere di più.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light: funzionalità e caratteristiche

Il settore della pulizia domestica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. E non ci riferiamo solamente ai robot aspirapolvere che oramai sempre di più stanno prendendo posto nelle nostre abitazioni. Anche le classiche scope elettriche hanno visto una trasformazione importante e questa Xiaomi Mi Vaccum Cleaner Light ne è un esempio.

La scopa elettrica di Xiaomi è maneggevole, senza traino per il cestello dello sporco e con un motore ad alte prestazioni che raccoglie tutto lo sporco che si annida nell’abitazione. Come si può intuire dal nome, questa aspirapolvere è anche molto leggera e maneggevole e arriva veramente in qualsiasi angolo. Il motore brushless assicura una potenza di aspirazione fino a 50AW per una perfetta combinazione tra potenza e leggerezza.

La Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light ha due modalità operative: una Standard per catturare particelle di varie dimensioni e una modalità Max per una pulizia più profonda e focalizzata su specifici punti della casa. In base alla modalità di utilizzo varia anche l’autonomia della batteria: da un massimo di 45 minuti a un minimo di 15 minuti.

Uno dei punti forti dell’aspirapolvere è il sistema di filtraggio in tre fasi: il sistema ciclonico separa la polvere dall’aria e cattura il particolato, il filtro in cotone filtra la polvere ed emette aria pulita, il filtro HEPA elimina le particelle minuscole (fino a 0,3 micron).

Nella confezione, oltre alla classica spazzola presente in tutte le scope elettriche, sono presenti anche due accessori molto utili: un beccuccio a spazzola per spolverare superfici piane o piccoli elettrodomestici, e un beccuccio a fessura per pulire gli angoli o le fessure dei divani. Insomma, un’aspirapolvere veramente completa e con pochi eguali.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta strepitosa per una delle migliori scope elettriche della sua categoria. Oggi troviamo su Amazon la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light in offerta a un prezzo di 99€, con uno sconto di ben il 34%. Si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare sul web per una scopa elettrica con queste caratteristiche. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Avete anche tutto il tempo per testarla grazie al reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

