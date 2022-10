Xiaomi Mi Watch Lite, il prezzo è in picchiata: sconto esagerato

Per acquistare un buono smartwatch non è sempre necessario spendere delle cifre folli. Spesso basta aspettare la giusta offerta e soprattutto cercare il giusto modello. Se non avete troppe pretese e cercate un orologio smart che monitori i parametri essenziali e anche gli allenamenti, oggi c’è un’offerta pensata appositamente per voi. Su Amazon, infatti, troviamo lo Xiaomi Mi Watch Lite in offerta con un super sconto del 55% che fa risparmiare più di 70€ sul prezzo di listino. Solo acquistandolo oggi lo si paga meno della metà.

Come tutti i prodotti realizzati da Xiaomi, anche questo smartwatch assicura prestazioni elevate e offre funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni. Oltre ad avere uno schermo ampio e che si vede bene anche sotto la luce del sole, ha sensori avanzati che monitorano parametri importanti come la frequenza cardiaca e supporta più di 10 modalità sportive, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto. E ha anche una super batteria che garantisce un’autonomia fino a dieci giorni. A poco meno di 60€ è difficile trovare di meglio.

Per non perdere nessuna delle offerte Amazon di oggi vi consigliamo di iscrivervi ai nostri due canali Telegram, dove troverete le migliori promozioni in tempo reale. Per iscrivervi vi basterà cliccare sui link in basso e seguire la procedura a schermo.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Mi Watch Lite: la scheda tecnica

Anche nel settore degli smartwatch Xiaomi ha portato la filosofia che oramai contraddistingue il colosso cinese: dispositivi top a prezzi più bassi della concorrenza. E questo Xiaomi Mi Watch Lite ne è l’esempio. Vediamo nel dettaglio cosa offre.

Partiamo dallo schermo, una delle caratteristiche più interessanti. Il wearable ha un display TFT da 1,4" che si legge benissimo anche sotto la luce del sole. Inoltre, grazie alla presenza di oltre 120 quadranti e alla possibilità di personalizzare il display in base alle proprie necessità, ogni persona può avere la propria watch faces personale. E il tutto gratuitamente.

Altro punto forte sono le funzionalità per lo sport e il monitoraggio della salute. Lo smartwatch offre 11 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, trekking, attività libera e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). C’è anche un chip per la geolocalizzazione che utilizza i due principali sistemi: GPS e GLONASS. Per quanto riguarda la salute, i sensori sono in grado di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e ci avvisano se notano qualche dato anomalo. C’è anche il monitoraggio del sonno, con un report completo su come riposiamo la notte, ed esercizi di respirazione per diminuire lo stress giornaliere.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite può essere collegato anche al proprio smartphone per ricevere direttamente sul polso le notifiche delle chiamate in entrata e dei messaggi. Oppure controllare la riproduzione musicale tenendo l’orologio in tasca. Chiudiamo con la batteria che permette di utilizzare il dispositivo per circa 10 giorni.

Xiaomi Mi Watch Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi Mi Watch Lite su Amazon con una promo speciale. Grazie allo sconto del 55% lo si paga solamente 59,98€ e si risparmiano più di 70€ sul prezzo consigliato. Per la scheda tecnica che abbiamo appena visto, difficile trovare di meglio. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione sempre 30 giorni.

Xiaomi Mi Watch Lite