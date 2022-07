Xiaomi Mi Watch Lite, sconto incredibile: a questo prezzo è da comprare subito

Mancano sempre meno giorni all’inizio del Prime Day 2022, i due giorni di sconti riservati ai clienti Amazon Prime e che vedono migliaia di prodotti al minimo storico, ma cominciano ad arrivare le prime super promo con sconti esagerati. Da oggi troviamo lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite in offerta con un super sconto del 62% che fa risparmiare più di 80€ sul prezzo consigliato. Si tratta di un orologio intelligente lowcost con funzionalità molto avanzate e che permette di tenere sotto controllo l’attività fisica e le condizioni di salute. A questo prezzo è davvero un super affare e bisogna approfittarne subito prima che l’offerta sparisca.

Lo smartwatch ha ricevuto anche il bollino "Amazon’s Choice" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni standard qualitativi. Lo Xiaomi Mi Watch Lite ha anche delle funzionalità che solitamente si trovano solo su dispositivi di fascia più alta, come la presenza del chip GPS/GLONASS che permette di tracciare alla perfezione il percorso di allenamento. Ed è anche resistente all’acqua fino a 50 metri (supporta anche il nuoto). Per chi vuole spendere poco senza dover cercare compromessi, lo Xiaomi Mi Watch Lite è l’orologio smart che fa per voi.

Xiaomi Mi Watch Lite: funzioni e caratteristiche

In un dispositivo elettronico le funzionalità sono importanti, ma lo sono ancora di più in uno smartwatch. Le caratteristiche (schermo, sensori) restano un punto fermo, ma senza le giuste feature un orologio smart diventa quasi inutile. E questo Xiaomi Mi Watch Lite non tradisce le aspettative e offre un parco funzionalità veramente interessante.

Partiamo logicamente dalle modalità di allenamento. In totale gli sport supportati dall’orologio Xiaomi sono undici, tra cui troviamo la corsa all’aperto, il ciclismo, il trekking, la camminata e anche il nuoto, sia in acque libere sia in piscina (lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri). Per ogni attività fisica si tiene traccia dei parametri principali, a partire dai chilometri percorsi. Caratteristica molto interessante per gli amanti della corsa è il doppio sistema di geolocalizzazione: lo smartwatch utilizza i sistemi GPS + GLONASS per tracciare al meglio il percorso effettuato.

Altrettanto valide sono le funzionalità pensate per la salute. Lo Xiaomi Mi Watch Lite ha un sensore che traccia la frequenza cardiaca ventiquattro su ventiquattro e ti avvisa se vengono superati i valori normali. Disponibile anche il monitoraggio della salute e dello stress con esercizi di respirazione per diminuire la stanchezza mentale.

Passiamo velocemente in rassegna le caratteristiche tecniche. Lo schermo ha una diagonale da 1,4" e ha un design di forma rettangolare, che ricorda leggermente quello di un Apple Watch. Ci sono più di 100 quadranti disponibili tra cui scegliere per personalizzare l’orologio in base alle proprie necessità. La batteria ha una durata massima di nove giorni e varia in base all’utilizzo che si fa del wearable.

Xiaomi Mi Watch Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartwatch lowcost di Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo di 51,02€, con uno sconto esagerato di ben il 62%. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 80€ sul prezzo consigliato dalla piattaforma di e-commerce. Essendo già disponibile in magazzino la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore per i clienti Amazon Prime. Per effettuare il reso ci sono i classici 30 giorni riservati a tutti i prodotti venduti direttamente da Amazon.

Xiaomi Mi Watch Lite