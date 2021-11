Xiaomi, lo smartwatch lowcost oggi è in offerta e costa quasi la metà

Continuano le offerte per l’Early Black Friday, l’evento che anticipa la giornata dedicata agli sconti in programma il prossimo 26 novembre. Da oggi 11 novembre parte un’offerta molto interessante: lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite è in offerta a solo 39,99€, ben 30€ in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’offerta a tempo che scade nei prossimi giorni, quindi è meglio approfittarne ora.

Non vi deve ingannare il suffisso "Lite": lo Xiaomi Mi Watch non ha nulla da invidiare a smartwatch che costano molto di più. Ha tutte le funzionalità che ci si può aspettare da un orologio in grado di monitorare l’attività fisica (con 11 tipologie di sport supportate), i principali parametri vitali e soprattutto con il GPS e il GLONASS integrati. Anche la batteria è molto interessante, con un’autonomia fino a 9 giorni (con un utilizzo moderato lo si ricarica una volta a settimana). Per alleviare lo stress quotidiano ci sono anche degli esercizi di respirazione che permettono di superare le giornate più complicate. A 39,99€ può essere il regalo perfetto per qualsiasi amante del fitness, ma anche per coloro che vogliono monitorare i propri parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca.

Xiaomi Mi Watch Lite: caratteristiche e scheda tecnica

Il prezzo dello Xiaomi Mi Watch Lite farebbe pensare a un fitness tracker, ma in realtà siamo di fronte a un vero e proprio smartwatch. Lo schermo ha un display touch a colori da 1,4" e la luminosità può essere regolata in base alle proprie esigenze. I quadranti a disposizione sono più di 100 ed è possibile combinarli per creare quello ideale. Sullo schermo è possibile visualizzare immediatamente chiamate in entrata, messaggi di testo e le notifiche che arrivano sullo smartphone.

Sul fronte dell’attività fisica, il Mi Watch Lite permette di monitorare 11 sport differenti: corsa all’aperto, Tapis roulant, Ciclismo all’aperto, Nuoto libero (è anche impermeabile), Attività libera, Nuoto in piscina, Cricket, Trekking, Corsa Trail, Camminata, Cyclette. Integra anche un doppio sistema di tracciamento satellitare: sia GPS sia GLONASS, in modo da avere un report perfetto del proprio allenamento, con il percorso effettuato e anche i dati su distanza, calorie bruciate e velocità.

Per il monitoraggio della propria salute, lo smartwatch monta un sensore PPG che permette di controllare h24 la frequenza cardiaca e ti avvisa quando i battiti sono troppo alti. Naturalmente c’è anche il monitoraggio del sonno: ogni mattina si può controllare sull’app dello smartphone quanto tempo si è dormito, la qualità del sonno e altri dati utili da analizzare per capire come riposare al meglio.

Per quanto riguarda, invece, la batteria, l’autonomia è fino a 9 giorni e per una ricarica completa bisogna aspettare due ore.

Offerta Xiaomi Mi Warch Lite: prezzo e sconto Black Friday 2021

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è in offerta a 39,99 euro, il 43% in meno rispetto al prezzo di lancio di 69,99€. Un prezzo a cui difficilmente si riesce a trovare uno smartwatch che garantisce le stesse caratteristiche, funzionalità e qualità. Su Amazon è disponibile in tre diverse colorazioni.

