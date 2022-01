Xiaomi Mi Watch Lite in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Per acquistare uno smartwatch che monitora il nostro stato di salute, tiene sotto controllo i parametri vitali e che soprattutto supporta decine di attività sportive non è necessario spendere una cifra che supera i 100€. L’importante è conoscere i giusti dispositivi e approfittare delle offerte che ogni giorno Amazon ci mette a disposizione. Oggi, ad esempio, è il turno dello Xiaomi Mi Watch Lite, orologio intelligente lowcost che è in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 49,99€, il 29% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di una super offerta per uno degli smartwatch con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile sul mercato.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un orologio nel 2022: schermo ampio, GPS e GLONASS integrati, tante modalità di allenamento e una batteria con un’autonomia che supera tranquillamente la settimana. Non mancano le classiche modalità per il monitoraggio della salute, compresa la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Se stavate cercando uno smartwatch lowcost, approfittate immediatamente dell’offerta sullo Xiaomi Mi Watch Lite: la richiesta è molto alta e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch LITE: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite si caratterizza sicuramente per un design elegante e che ricorda vagamente quello dell’Apple Watch. Lo schermo, infatti, ha una forma rettangolare e ha una diagonale da 1,4”. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze: le watch faces a disposizione sono più di 120 e le combinazioni possibili superano le 1000. Si può decidere di avere sottomano sempre i propri parametri vitali, oppure i dati dell’attività quotidiana: per ogni esigenza c’è un quadrante ad hoc.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartwatch Xiaomi ha il GPS e il GLONASS integrati, per un tracciamento della posizione preciso in ogni istante (funzione molto utile soprattutto quando si ha attività fisica). Le modalità di allenamento sono 11, tra cui la corsa all’aperto, ciclismo, il nuoto (lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri), cricket e trekking. Oltre agli allenamenti, è possibile monitorare in tempo reale anche la frequenza cardiaca con l’orologio che ti avvisa se vengono superati i livelli normali. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report quotidiano sul riposo notturno che può essere visualizzato sull’app dello smartphone, ed esercizi per il benessere che permettono di diminuire lo stress.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite può essere utilizzato anche per controllare le chiamate, i messaggi e le notifiche in arrivo sul proprio smartphone. Chiudiamo con l’autonomia: la batteria assicura fino a 9 giorni di carica con un utilizzo normale dell’orologio intelligente.

Xiaomi Mi Watch LITE in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi sfuggire: lo Xiaomi Mi Watch Lite lo trovate in super sconto su Amazon a un prezzo di 49,99€, il 29% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 20€. Trovare un altro smartwatch con le stesse caratteristiche a meno di 50€ non è semplice, soprattutto in un periodo in cui i prezzi dei dispositivi elettronici sono in aumento. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

