Xiaomi, lo smartwatch lowcost in offerta speciale al prezzo più basso di sempre

Non è sempre detto che, per ottenere le migliori prestazioni, sia necessario spendere centinaia e centinaia di euro. A volte, infatti, anche dispositivi low cost possono offrire funzionalità e caratteristiche che pensiamo essere un’esclusiva di prodotti più costosi e rinomati. Ne è un esempio lo Xiaomi Mi Watch Lite, sportwatch a basso costo che però ha ben poco da invidiare a device analoghi ma dal prezzo decisamente più elevato.

Lo smartwatch cinese racchiude, in una cassa piuttosto compatta, sensori e componenti di assoluto valore, capaci di assicurare funzionalità che torneranno molto utili tanto a chi fa sport a livello semi-agonistico, tanto ai corridori della domenica. Insomma, un dispositivo versatile ed economico, oggi disponibile in offerta su Amazon a prezzo a dir poco speciale. Con uno sconto del 30% circa, lo Xiaomi Mi Watch Lite è al suo minimo storico sulla piattaforma di ecommerce di Jeff Bezos.

Xiaomi Mi Watch Lite, caratteristiche e funzionalità

Non il solito smartwatch o sportwatch. Lo Xiaomi Mi Watch Lite può essere personalizzato a proprio piacimento, scegliendo tra le tre colorazioni della cassa, le cinque opzioni per il braccialetto e i 120 design del quadrante. Un totale di oltre 1.000 combinazioni che permetteranno di rendere unico e personale lo smartwatch low cost cinese.

Ovviamente, oltre al design c’è molto di più. Il display da 1,4 pollici con risoluzione 320×320 pixel garantisce un’ottima visibilità in tutte le condizioni di luminosità, permettendo di visualizzare tutte le informazioni raccolte dai vari sensori anche sotto la luce diretta del sole. Dotato di GPS/GLONASS per il tracciamento degli spostamenti e di vari sensori di movimento, il Mi Watch Lite è in grado di monitorare autonomamente 11 differenti modalità di allenamento, sia all’aperto (come la corsa o il ciclismo) sia al chiuso (come tapis roulant, nuoto in piscina o cyclette). Non manca poi il contapassi e il conteggio delle calorie bruciate nel corso della giornata.

Inoltre, grazie al monitoraggio della qualità del sonno, al cardiofrequenzimetro e agli esercizi per la respirazione, il Mi Watch Lite è in grado di analizzare e controllare il vostro stato di salute, fornendo consigli su come migliorare il sonno o altri aspetti della propria quotidianità. Tutti i dati – e i consigli – sono poi visualizzabili direttamente dall’app per smartphone, grazie alla quale avere uno spaccato completo sulla propria salute.

E grazie alla batteria da 230 mAh, il Mi Watch Lite ha un’autonomia di ben 9 giorni.

Xiaomi Mi Watch Lite in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, lo smartwatch low cost cinese è oggi disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Grazie allo sconto del 27% può essere infatti acquistato a 39,99 euro, con un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, quindi si ha tutto il tempo per testarlo con calma.

Xiaomi Mi Watch Lite