Xiaomi Mi Watch, il prezzo è imperdibile: sconto sconvolgente

Basta poco per presentare l’ottima offerta disponibile sullo Xiaomi Mi Watch. Basta dire che nelle ultime ventiquattro ore lo smartwatch dell’azienda cinese è diventato il dispositivo tecnologico più venduto su Amazon. E il motivo è semplice: lo troviamo in offerta al minimo storico con uno sconto di ben il 46%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Per uno smartwatch top di gamma e con funzionalità avanzatissime si tratta veramente di un super prezzo.

Sullo Xiaomi Mi Watch, infatti, troviamo sensori avanzati che oltre a monitorare i principali parametri vitali, sono anche in grado di analizzare le prestazioni sportive su più di 100 allenamenti. E grazie all’algoritmo proprietario Firstbeat si riescono a monitorare con precisione più di 30 dati chiave, molto utili a chi si allena a livello agonistico. Interessante anche la durata della batteria che può arrivare fino a un massimo di 22 giorni impostando la modalità per ottimizzarne la durata. L’offerta è davvero unica e vista l’elevata richiesta potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di approfittarne subito.

Xiaomi Mi Watch: la scheda tecnica

Lo Xiaomi Mi Watch è il classico dispositivo del colosso cinese: prezzo alla portata di tutti, caratteristiche e funzionalità da vero top di gamma. Ha tutto quello che si chiede a un orologio in questo 2022. Partendo già dallo schermo AMOLED da 1,39" con risoluzione elevata che lo rende leggibile in qualsiasi situazione. È disponibile anche la funzione Always-on display per averlo sempre attivo. Xiaomi offre anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra uno dei tanti disponibili gratuitamente sull’orologio. In questo modo il wearable si adatta a qualsiasi situazione, anche a quelle dove è richiesto un dress code un po’ più elegante.

Anche sul fronte sport&salute l’orologio di Xiaomi ha pochi rivali. Troviamo a disposizione 117 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. A nostra disposizione c’è anche l’algoritmo Firstbeat che è in grado di monitorare 30 dati chiave, tra cui la frequenza cardiaca, la velocità e le calorie bruciate. Tra le attività supportate c’è anche il nuoto, essendo l’orologio impermeabile fino a 50 metri. A bordo c’è anche il chip GPS che utilizza i quattro principali sistemi di geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo e BDS.

I sensori analizzano anche il proprio stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla quantità di ossigeno presente nel sangue, parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Non mancano le funzionalità per tracciare la qualità del sonno, il monitoraggio del riposo (con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale).

Chiudiamo con l’ultimo aspetto molto interessante dell’orologio: la batteria. Con un utilizzo normale assicura un’autonomia fino a 16 giorni, impostando la modalità per ottimizzare il consumo si arriva fino a un massimo di 22 giorni.

Xiaomi Mi Watch in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi troviamo lo Xiaomi Mi Watch in offerta con uno sconto di ben il 46% e lo si paga 99,99€. Il risparmio sfiora i 100€ e per l’orologio smart si tratta anche del prezzo più basso di sempre. Difficile trovare di meglio in questo momento sul web. Come già detto, il wearable al momento è il dispositivo tecnologico più venduto su Amazon e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. L’orologio è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di 24 ore.

Xiaomi Mi Watch