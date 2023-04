Xiaomi Mi Watch al minimo storico: lo sconto è esagerato

Da oggi su Amazon troviamo in offerta tantissimi dispositivi Xiaomi: si va da alcuni prodotti smart per la casa fino agli smartwatch. E proprio di un orologio intelligente vogliamo parlarvi in questo articolo. Più precisamente dello Xiaomi Mi Watch, wearable top di gamma pensato per un utilizzo quotidiano e con caratteristiche e funzionalità avanzatissime. Il design ricorda quello di un orologio analogico (di cui prende il posto), ma sotto la scocca troviamo sensori e componenti che tracciano diversi parametri vitali e più di 100 modalità sportive.

Un orologio smart veramente completo e che si adatta a qualsiasi situazione.

Xiaomi Mi Watch: funzionalità e caratteristiche

Quando si parla di un orologio smart, bisogna focalizzarsi soprattutto sulle funzionalità offerte. E sotto questo punto di vista, lo Xiaomi Mi Watch ha davvero pochi eguali, offrendo un set di strumenti veramente completo.

Partiamo proprio dalle funzionalità offerte. I sensori di ultima generazione permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della propria salute, a partire dal monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Ma non solo. È disponibile anche l’analisi dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno (con un report completo su come si è riposato durante la notte) e il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc).

Per gli amanti dell’attività fisica, sono disponibili ben 117 modalità sportive, alcune di livello professionale. Oltre alla classica coesa all’aperto, al ciclismo, troviamo anche esercizi più avanzati come yoga e allenamento a intervalli ad alta intensità. Essendo anche impermeabile, possiamo utilizzare lo Xiaomi Mi Watch in piscina o al mare. Presente anche un chip GPS che tiene traccia dei nostri movimenti.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartwatch ha uno schermo ad alta risoluzione da 1,39" con la possibilità di personalizzare i quadranti utilizzando una delle tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi. La batteria ha una durata di circa due settimane, ma dipende molto dall’utilizzo che se ne fa.

Xiaomi Mi Watch in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto top per lo Xiaomi Mi Watch. Oggi troviamo lo smartwatch dell'azienda cinese a un prezzo di 99,99€, con uno sconto del 23%.

