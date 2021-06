Lo smartwatch Xiaomi è in vendita a un prezzo imbattibile

Lo smartwatch è un dispositivo wearable ormai indispensabile nella vita di tutti i giorni, che aiuta a controllare la propria salute e monitorare attività fisica e allenamenti. Se poi è in sconto come Xiaomi Mi Watch su Amazon, diventa un’occasione per un ottimo affare da chiudere subito.

Uno dei punti di forza del Mi Watch dell’azienda cinese è sicuramente il design elegante e il peso leggerissimo: ci si dimenticherà di averlo indosso. Non mancano un ampio e resistente display e l’impermeabilità, che consente di utilizzarlo fino a 5 ATM. Dotato di GPS integrato, monitorerà fino a 117 modalità di allenamento. Oltre a battito cardiaco e monitoraggio del sonno, il sensore per misurare il livello di ossigenazione del sangue (SpO2) è ormai irrinunciabile su ogni smartwatch e anche in questo Xiaomi non delude. Alexa di Amazon è integrata e si potranno usare i pratici comandi vocali per controllare il dispositivo. Se poi si considera anche la batteria che garantisce fino a 16 ore di autonomia e lo sconto Amazon, avere Xiaomi Mi Watch è un ghiotto affare.

Xiaomi Mi Watch: le caratteristiche

Lo smartwatch di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 1.39 pollici con protezione Corning Glass 3. Xiaomi Mi Watch consente di monitorare battito cardiaco, sonno, livello di ossigenazione del sangue (SpO2), e fino a 117 differenti modalità di esercizio, a cui accedere rapidamente grazie al comodo tasto sport dedicato.

Il design elegante e soli 32 grammi di peso faranno dimenticare di averlo indosso, il GPS integrato e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rendono il perfetto compagno per le proprie sessioni di allenamento. La batteria da 420 mAh garantisce fino a 16 giorni con un uso standard, mentre in modalità risparmio può arrivare fino a 22 giorni, con una ricarica completa che impiega appena 2 ore ad arrivare al 100%.

La connettività è garantita dal Bluetooth 5.0 LE e non mancano funzionalità aggiuntive, come la modalità scatto da remoto per la fotocamera dello smartphone e il controllo vocale tramite l’integrazione con Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Watch: l’offerta

Xiaomi Mi Watch è un dispositivo che offre tantissime funzioni ed è lo smartwatch ideale per accompagnarci ogni giorno nelle sessioni di allenamento e per monitorare il proprio stato di salute. Se poi il prezzo è scontato come su Amazon, è un’occasione da non perdere. Lo smartwatch di Xiaomi è scontato del 23% e potrà essere acquistato per soli 99,90 euro nelle colorazioni nero, beige e navy blue.

B08PZBS1SK

Xiaomi Mi Watch: lo smartwatch leggero e funzionale