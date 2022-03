Xiaomi Mi Watch, a questo prezzo è da comprare subito

Tra i tanti dispositivi realizzati da Xiaomi troviamo anche degli smartwatch. Sono diversi i modelli realizzati dall’azienda cinese che coprono tutte le fasce di prezzo. Tra i top di gamma troviamo lo Xiaomi Mi Watch, orologio smart con funzionalità molto avanzate e con un’autonomia che supera tranquillamente le due settimane. Lo smartwatch, dopo molto tempo, torna finalmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante: 109€, il 16% in meno rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart di Xiaomi si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi Mi Watch ha un design classico, con un quadrante circolare, ma nasconde un’anima moderna. Sotto il display troviamo un sensore e un processore di ultima generazione che permettono allo smartwatch di offrire una localizzazione precisa in ogni momento (utilizzando tutti e quattro i principali sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, Galileo e BDS). Non manca il monitoraggio accurato della salute e dell’attività fisica, con più di 100 allenamenti disponibili. L’offerta è molto allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi, se siete interessati all’acquisto dovete essere super-veloci nell’approfittarne.

Xiaomi Mi Watch: la scheda tecnica

Lo Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch completo e che si adatta a qualsiasi situazione. Il design classico lo rende perfetto per qualsiasi outfit, mentre il cuore tecnologico lo rende il partner ideale per i propri allenamenti all’aperto. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica

L’orologio intelligente ha uno schermo AMOLED da 1,39" con il supporto all’Always-on-display. Si può personalizzare il quadrante in base alle proprie esigenze grazie agli oltre cento disponibili. Ci sono quadrante più classici che ricordano molto gli orologi analogici, mentre altri sono focalizzati sull’allenamento fisico e mostrano tutti i parametri più importanti.

Se vi piace tenervi in forma, lo Xiaomi Mi Watch è lo smartwatch che fa per voi. Le modalità di allenamento disponibili sono 117, tra cui la corsa all’aperto, le camminate, il ciclismo, salto della corsa, allenamento a intervalli ad alta intensità, yoga e anche il nuoto (è impermeabile). L’orologio è in grado di rilevare autonomamente quando si inizia a fare allenamento e comincia subito a registrare i risultati. C’è anche un chip GPS di ultima generazione che utilizza i quattro principali sistemi di posizionamento (GPS, GLONASS, Galileo e BDS) per offrire una localizzazione super precisa.

Anche sul fronte della salute è difficile trovare un orologio più completo dello Xiaomi Mi Watch. C’è la rilevazione del battito cardiaco in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro e anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch registra anche la qualità del riposo con un report completo sulle varie fasi del sonno. Se invece si è stressati, si può monitorare il proprio livello di stress e nel caso eseguire alcuni esercizi di respirazione guidata.

La batteria ha una durata di circa due settimane e varia molto in base all’utilizzo che si fa del wearable.

Xiaomi Mi Watch in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo su Amazon lo smartwatch Xiaomi Mi Watch in offerta a un prezzo di 109€, ben il 16% in meno rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart si tratta del prezzo più basso degli ultimi mesi. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 21,80€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per i clienti Prime la consegna è gratuita e veloce. Per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

