Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha svelato il nuovo Xiaomi Mix Flip 2. Si tratta della seconda generazione del flip phone con display pieghevole della casa cinese. Il modello punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, andando a sfidare i Galaxy Z Flip sul mercato internazionale.

La scheda tecnica dello Xiaomi Mix Flip 2

Il nuovo Xiaomi Mix Flip 2 è dotato di un display OLED pieghevole con diagonale di 6,86 pollici e con risoluzione di 2.912 x 1.224 pixel. Il pannello ha un refresh rate massimo di 120 Hz e può arrivare fino a una luminosità di 3.200 nits.

Sulla scocca esterna c’è spazio per un display OLED da 4,01 pollici, con risoluzione di 1.392 x 1.208 pixel e con refresh rate di 120 Hz. Questo pannello ha una luminosità di picco di 3.200 nits.

A gestire il funzionamento del pieghevole c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il chip non ha bisogno di presentazioni: si tratta dell’attuale punto di riferimento del mercato Android, grazie alla possibilità di garantire prestazioni al top. Ci sono varie combinazioni di RAM (12 GB e 16 GB) e di storage (256 GB, 512 GB e 1 TB).

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Xiaomi ha realizzato il comparto fotografico in collaborazione con Leica.

Sotto la scocca, invece, troviamo una batteria da 5.165 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 67 W e con il supporto anche alla ricarica wireless da 50 W. Da segnalare la certificazione IPX8. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS 2.

Non ci sono ancora informazioni sul numero di major update garantiti (ma saranno almeno 4 come per altri top di gamma Xiaomi). Lo smartphone misura 86,13 x 73,8 x 15,87 mm da chiuso e 166,89 x 73,8 x 7,57 mm da aperto. Il peso è di 199 grammi. La cerniera che gestisce la piegatura del pannello è certificata per resistere fino a 200.000 cicli di apertura e chiusura dello smartphone.

I prezzi dello Xiaomi Mix Flip 2

Il nuovo Xiaomi Mix Flip 2 è stato ufficializzato in Cina dove entra subito in fase di commercializzazione con la possibilità di scegliere tra tre varianti:

12 GB + 256 GB con un prezzo di 5.999 yuan , pari a circa 710 euro

con un prezzo di , pari a circa 12 GB + 512GB con un prezzo di 6.499 yuan , pari a circa 770 euro

con un prezzo di , pari a circa 16 GB + 1 TB con un prezzo di 7.299 yuan, pari a circa 870 euro

Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla distribuzione europea. Il pieghevole dovrebbe arrivare anche sul mercato globale e potrebbe essere lanciato in Italia nel corso dell’estate. Ne sapremo di più a breve. Ricordiamo che il primo Mix Flip è arrivato sul mercato italiano lo scorso mese di settembre con un listino di partenza di 1.299 euro.