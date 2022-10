Xiaomi, il monitor da non farsi scappare: prezzo crollato

Non solo smartphone. Da tempo, i cinesi di Xiaomi sono arrivati in altri segmenti di mercato garantendo la stessa qualità dei loro dispositivi mobili e un prezzo spesso e volentieri più basso rispetto a quello dei diretti concorrenti.

Ne è un esempio lo Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor, uno schermo pensato per il gaming di alto livello, ma non solo. Lo schermo, tra le offerte top di oggi su Amazon con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, regala grandi soddisfazioni sia ai gamer incalliti sia ai professionisti alla ricerca di un prodotto di elevatissima qualità produttiva. Insomma, un’offerta irripetibile e da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Caratterizzato da un design raffinato ed elegante, lo schermo di Xiaomi garantisce prestazioni da primo della classe: la fedeltà cromatica è elevatissima, mentre i tempi di risposta sono estremamente bassi. Segno di un pannello LED IPS di assoluta qualità coniugato ad hardware e componentistica di alto livello.

Lo Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor ha una risoluzione QHD 2K (2560×1440 pixel), con immagini ultranitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantisce poi un flusso di immagini costante e senza interruzioni né vibrazioni. Una combinazioni di caratteristiche rende questo schermo particolarmente adatto per sparatutto e titoli d’azione in genere. Sarà infatti possibile individuare anche i nemici mimetizzati in maniera più accurata a mirare con estrema precisione.

La calibrazione dei colori in base allo standard △E < 2 (valore tipico) garantisce un elevato livello di realismo e la certezza di poter utilizzare il monitor anche in altri ambiti professionali. Il Mi 2K Gaming Monitor 27" copre infatti il 95% della gamma DCI-P3 e il 100% della gamma sRGB: i colori mostrati dal display saranno così quanto di più vicino a quelli percepiti dall’occhio umano, rendendo lo schermo del produttore cinese adatto al fotoritocco e all’editing video professinali.

Schermo gaming al minimo storico su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta top di oggi su Amazon permette di comprare lo schermo del produttore cinese a un prezzo mai visto prima. Lo Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor costa la metà, grazie allo sconto del 49% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo si paga solamente 254,90 euro, con un risparmio sul listino di oltre 250 euro.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor da 27 pollici con tecnologia Adaptive-Sync, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e angolo di visione di 178°