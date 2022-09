Xiaomi Poco F4 5G: l’offerta Amazon è quella giusta

L’acquisto di uno smartphone di fascia media si propone quasi sempre come una scelta tormentata. I dispositivi, anche recentissimi, alla lettura delle schede tecniche, risultano spesso tutti uguali. Dunque, per risolvere il dubbio, si sceglie quasi sempre il telefono più o meno uguale agli altri ma con il prezzo più basso. A volte, però, si trova l’offerta giusta.

Come quella su Xiaomi Poco F4 5G, un dispositivo recentissimo (è stato presentato lo scorso 23 giugno su scala globale) e con una scheda tecnica equilibrata e abbinata a un prezzo di listino già molto conveniente. Con l’offerta Amazon in corso è un vero e proprio "best buy".

Xiaomi Poco F4 5G: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Xiaomi Poco F4 5G ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 5G , evoluzione dello Snapdragon 865 (chip di molti top di gamma 2020), abbinato a un ottimo taglio di memoria di 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni, quindi, non gli mancano affatto.

Il display è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di 1.300 nit di picco, un valore molto alto, da vero top di gamma.

Le fotocamere posteriori sono tre: il sensore principale da 64 MP dotato di OIS, lo stabilizzatore ottico, l’ultra-grandangolare da 8 MP e il sensore Macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 20 MP (f/2.5).

Completa la connettiività, dalle reti 5G al Bluetooth 5.2, per l’accoppiamento stabile delle cuffiette wireless, e al chip NFC, per i pagamenti contacless e la lettura della Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica veloce da 67 W che porta la ricarica da 0% a 100% in 38 minuti (secondo quanto dichiarato dall’azienda). Insomma: una scheda tecnica persino migliore di quella di un top di gamma 2020-21.

Xiaomi Poco F4 5G: l’offerta Amazon

La distribuzione su scala globale dello smartphone Poco F4 5G è iniziata alla fine dello scorso giugno. Dunque è un dispositivo arrivato da poche settimane sul mercato italiano al prezzo di 499,99 euro, un listino già molto conveniente per un "quasi top" come questo.

Prezzo che, però, grazie all’offerta Amazon in corso viene tagliato a 398,76 euro (-20%, – 101,23 euro). Il prodotto è di un venditore terzo, ma con spedizione e servizio clienti di Amazon.

Xiaomi Poco F4 5G – Versione 8/256 GB