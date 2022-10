Xiaomi Redmi 10A, prezzo in picchiata per lo smartphone lowcost

La lineup di smartphone Redmi si va ad arricchire di un nuovo componente. Si tratta dello Xiaomi Redmi 10A, smartphone lowcost che si va a inserire direttamente nella fascia degli entry-level. E l’obiettivo è proprio quello di conquistare questa fascia di mercato con le caratteristiche che hanno reso famoso il brand cinese: smartphone con buone caratteristiche a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. E questo nuovissimo Redmi risponde perfettamente a questa descrizione. È pensato per l’utilizzo quotidiano: schermo abbastanza grande con cui vedere anche le serie TV e i video sulle varie piattaforme di streaming, buone performance, comparto fotografico basic e una batteria che dura fino a due giorni. L’essenziale per tutti coloro che vogliono spendere pochissimo.

E proprio il prezzo è uno dei punti forti di questo Redmi 10A che oggi troviamo anche in super offerta su Amazon. Infatti, a pochissime settimane dal debutto ufficiale in Italia è già disponibile con uno sconto di ben il 27% sul sito di e-commerce. E il prezzo che era già basso, sprofonda ancora di più, facendolo diventare un vero best-buy. Se siete alla ricerca di uno smartphone che costa poco e che assicura prestazioni affidabili, questo è il modello che fa per voi.

Xiaomi Redmi 10A

Redmi 10A: la scheda tecnica

Non sarà un top di gamma, ma il Redmi 10A si difende piuttosto bene. Come detto si tratta di uno smartphone entry-level e lo si intuisce soprattutto dal prezzo. Ma nella vita di tutti i giorni si rivela ugualmente utile e riesce a svolgere le azioni principali: telefonare, inviare messaggi tramite le app principali e scattare foto. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il Redmi 10A ha uno schermo AMOLED da 6,53" che assicura una buona qualità delle immagini. Le dimensioni sono generose e lo rendono perfetto per vedere film e serie TV sulle nostre piattaforme di streaming preferite. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G25, una sicurezza quando si parla di smartphone lowcost, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, quanto basta per scattare foto, installare app e salvare documenti importanti.

Discreto anche il comparto fotografico, che si compone di una doppia fotocamera nella parte posteriore. Quella principale è da 13MP e utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e di una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 5MP.

Chiudiamo con un altro punto forte del dispositivo: la batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Il lettore per le impronte digitali, invece, è posizionato nella parte posteriore dello smartphone.

Redmi 10A in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi 10A in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 27% a un prezzo di 144,45€. Per il dispositivo lowcost si tratta del minimo storico e si risparmiano quasi 60€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si può attivare in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La spedizione viene curata direttamente da Amazon e per la consegna a casa bisogna aspettare pochissimi giorni.

