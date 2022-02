Redmi Buds 3 Lite, le cuffie lowcost oggi a un prezzo irrisorio

Uno degli accessori più in voga per gli smartphone sono le cuffie Bluetooth. Oramai i cari vecchi auricolari con il filo sono passati di moda (tanto che il jack audio oramai è quasi introvabile sui cellulari), sostituiti dalle più moderne cuffie Bluetooth. Orami è possibile trovare sul mercato modelli di tutti i tipi e per tutte le tasche: non è più necessario sborsare centinaia di euro per un modello wireless. E come è successo con gli smartphone, non è necessario spendere tanto per avere un modello top: bastano poco più di 20€ per degli auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima resa audio.

Un esempio sono le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, cuffie Bluetooth che in questi giorni troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 23,99€, il 20% in meno rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di auricolari wireless lowcost che però offrono caratteristiche top, come ad esempio la cancellazione attiva del rumore durante le chiamate. Come la maggior parte dei prodotti a marchio Redmi, anche queste cuffie puntano molto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo e su un’autonomia davvero prolungata. L’offerta, però, dura pochi giorni e bisogna essere veloci se si vuole approfittare della promozione.

Redmi Buds 3 Lite: la scheda tecnica

Economico non vuol dire di bassa qualità e oramai aziende come Redmi ce lo hanno insegnato molto bene. Un esempio sono queste cuffie Bluetooth Buds 3 Lite che garantiscono un’ottima resa dell’audio e un’affidabilità pari a quella di modelli più costosi.

Le cuffie Bluetooth hanno un driver dinamico da 6mm realizzato direttamente dallo Xiaomi Sound Lab che garantisce un ottimo suono con bassi molto profondi (ideali per chi ama ascoltare la musica durante il tempo libero). Nonostante siano economiche, è presente anche la cancellazione attiva del rumore, che entra in funzione durante le chiamate, in modo da eliminare qualsiasi fastidio proveniente dall’esterno.

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite utilizzano il Bluetooth 5.2 che assicura una connessione più stabile con smartphone, tablet e computer e anche un minor consumo energetico. Risparmio energetico che permette alle cuffie Bluetooth di avere un’autonomia fino a 18 ore utilizzando la custodia di ricarica. Gli auricolari hanno ricevuto anche la certificazione IP54 che li protegge dall’acqua, dal sudore e dalla polvere (si possono utilizzare tranquillamente per fare attività fisica). Grazie al design ergonomico possono essere utilizzati anche per più ore senza creare fastidio alle orecchie. La configurazione e associazione con i vari dispositivi è veloce e immediata: bastano pochissimi secondi.

Xiaomi Redmi 3 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth lowcost, le Xiaomi Redmi 3 Buds Lite sono tra i migliori modelli che potete trovare ora su Amazon. Oltre ad avere delle buone caratteristiche, hanno un prezzo alla portata di tutti, anche grazie allo sconto del 20% presente sulla piattaforma di e-commerce. Acquistandolo oggi le si paga solamente 23,99€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e la consegna è garantita nel giro di un paio di giorni.

Xiaomi Redmi 3 Buds Lite