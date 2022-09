Redmi Buds 3 Lite: le cuffiette Xiaomi in sconto sono quasi gratis

Da pochissimi euro a centinaia di euro: è questo il range di prezzo che chi cerca delle cuffiette wireless si trova davanti quando cerca il prodotto giusto. Tra la fascia bassa e quella alta c’è un mondo di differenza e non solo sulla carta della scheda tecnica. Ciò non vuol dire, però, che non sia possibile trovare delle buone cuffiette True Wireless, con funzioni di base e di una buona marca, ad un prezzo conveniente. Se poi queste cuffiette sono anche in sconto su Amazon, come le Redmi Buds 3 Lite, allora diventano quasi gratis.

Cuffiette wireless Redmi Buds 3 Lite – Bluetooth 5.2 – Colore nero

Redmi Buds 3 Lite: caratteristiche tecniche

Le cuffie Bluetooth Redmi Buds 3 Lite hanno un driver dinamico da 6 mm che offre una qualità del suono elevata con bassi molto limpidi e profondi.

Sono resistenti a acqua e polvere (hanno la certificazione IP54) e quindi possono essere usate anche durante gli allenamenti all’esterno poiché l’umidità del sudore e gli schizzi di pioggia non li danneggiano.

Le Redmi Buds 3 Lite si connettono allo smartphone con il Bluetooth 5.2, standard recentissimo che ha il vantaggio di offrire una connessione molto stabile, un accoppiamento molto veloce e un basso consumo di energia. La distanza massima tra le cuffiette e il dispositivo di riproduzione è di ben 10 metri.

Grazie a questa connessione, poi, è presente anche la modalità a bassa latenza che evita che il suono sia fuori sincro rispetto al video in caso di visione dei film e, soprattutto, di partite ai videogiochi.

I tasti posti lateralmente sugli auricolari per le funzioni touch, consentono con un click di mettere in pausa l’ascolto di un brano musicale, con due click di rispondere a una chiamata e con tre click di rifiutarla.

La batteria degli auricolari ha una capacità di 36 mAh e assicura un’autonomia di circa 5 ore mentre la durata della batteria da 310 mAh del case è di 18 ore, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino degli auricolari Redmi Buds 3 Lite è molto conveniente, pari a 29,99 euro. Si tratta di un prezzo molto basso per un prodotto non anonimo, ma di un brand famoso. Tuttavia, grazie all’offerta in corso su Amazon, il prezzo scende ulteriormente fino ad una cifra bassissima: 20,39 euro (-32%, -9,60 euro).

