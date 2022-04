Redmi Note 11 Pro+, offerta lampo: minimo storico e prezzo imperdibile

Dopo il Redmi Note 11 Pro che ha fatto il suo debutto su Amazon la scorsa settimana, ora è la volta del suo fratello maggiore, il Redmi Note 11 Pro+. E anche questa volta la piattaforma di e-commerce ha riservato un’offerta speciale per il debutto del nuovo smartphone Xiaomi. Solo fino all’8 aprile è possibile acquistarlo a un prezzo di 379,90€, con uno sconto di ben il 16%. Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di 70€. Per uno smartphone che uscirà ufficialmente sul mercato il 14 aprile è veramente una super offerta da non farsi scappare.

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G si colloca in una fascia di prezzo molto ambita dalle aziende e dove solitamente si trovano smartphone con caratteristiche a metà tra un top di gamma e un medio di gamma. In questo caso, però, tendono di più verso il top di gamma, come dimostra la fotocamera principale da 108MP, che solitamente troviamo solo nei telefoni di fascia superiore (tendente al premium). Ottimo anche lo schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz che ne rende più fluido l’utilizzo. Infine, il Redmi Note 11 Pro+ è uno dei pochi smartphone al mondo ad avere la nuovissima ricarica ultrarapida a 120W che impiega quindici minuti a ricaricare completamente lo smartphone. Come detto, l’offerta è valida solamente fino all’8 aprile, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: la scheda tecnica e le funzionalità

Il nome molto simile potrebbe far pensare che il Redmi Note 11 Pro+ 5G e il Redmi Note 11 Pro abbiano molte caratteristiche in comune. Ma non è così. A cambiare è proprio il cuore del dispositivo, ossia il processore. Sulla versione “Plus" troviamo il processore MediaTek Dimensiony 920, che integra anche il modem per il 5G e garantisce prestazioni elevatissime. Ma non solo, è pensato anche per non consumare troppa energia, in modo da aumentare l’autonomia del dispositivo. A supporto troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Xiaomi (azienda proprietaria del brand Redmi) non ha lasciato nulla al caso. Anche lo schermo è di qualità elevatissima. Il display AMOLED ha una diagonale da 6,67" con refresh rate a 120Hz che ne rende molto fluido l’utilizzo. Le caratteristiche dello schermo, però, non finiscono qui: ha una luminosità molto alta (1200 nit), una modalità di lettura specifica per quando si leggono le notizie e anche una tecnologia che protegge gli occhi dopo un utilizzo intenso. Sul fronte audio Xiaomi ha lavorato in collaborazione con JBL per offrire una qualità del suono molto elevata. Questa collaborazione ha portato alla realizzazione di un doppio altoparlante stereo.

Non poteva mancare un comparto fotografico di altissimo livello. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP, una fotocamera ultra-grandangolare e un obiettivo macro da 2MP: Nell’app fotocamera sono presenti tante modalità di scatto differenti, tra cui quella notturna da attivare in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera selfie è da 16MP.

Chiudiamo con la batteria che sul Redmi Note 11 Pro+ ha un’importanza particolare. Non per la sua capienza (4500mAh), ma per la potenza della ricarica. Infatti è uno dei pochi a disporre di un caricabatterie da 120W che permette di avere il 100% in soli quindici minuti. Per non creare problemi alle componenti interni e combattere il fenomeno del surriscaldamento, il Redmi Note 11 Pro+ dispone di avanzate tecnologie presenti solamente su smartphone di categoria superiore. Ha ricevuto anche la certificazione Certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System che attesta la sicurezza del sistema di ricarica.

Redmi Note 11 Pro+ 5G in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta lampo per festeggiare il lancio del nuovo Redmi Note 11 Pro+ su Amazon. Lo smartphone sarà disponibile ufficialmente dal 14 aprile 2022, ma già da adesso può essere pre-ordinato. E per chi lo farà entro l’8 aprile c’è anche un super sconto premio. Lo smartphone Xiaomi è in offerta a un prezzo di 379,90€, con uno sconto del 16% che fa risparmiare 70€. Per un dispositivo che ancora deve uscire sul mercato si tratta di una vera offerta bomba. La consegna è prevista per il 14 aprile, giorno in cui lo smartphone farà il suo debutto ufficiale sul mercato. Disponibile in due colorazioni: verde e bianco.

Redmi Note 11 Pro+ – verde

Redmi Note 11 Pro+ – blue