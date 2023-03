Xiaomi Redmi Note 11S costa pochissimo: mai così conveniente

Sin dal suo ingresso sul mercato globale degli smartphone, Xiaomi è riuscita a distinguersi dalla concorrenza grazie ai suoi smartphone caratterizzati da buone caratteristiche tecniche e prezzi di listino più che accessibili. Una strategia commerciale che gli ha consentito di conquistare rapidamente ampie fette di mercato, specialmente nella fascia dei dispositivi medio-gamma.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S ne è l’esempio lampante. Lo smartphone del produttore cinese garantisce infatti ottime performance, un comparto fotografico degno di nota e una batteria a lunga durata a un prezzo più che interessante. Lo sconto top di oggi su Amazon fa infatti crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon, rendendolo un vero e proprio best buy. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione.

Xiaomi Redmi Note 11S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La parte frontale dello Xiaomi Redmi Note 11S è dominata dal display AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici dotato dell’ampia gamma di colori DCI-P3 e una luminosità di picco di 1.000 Nits. In questo modo, lo smartphone del produttore cinese garantisce una visibilità praticamente perfetta con qualunque condizione di lunce.

Il fiore all’occhiello è però rappresentato dal comparto fotografico posteriore composto da quattro sensori di alto livello. Il sensore principale ha una risoluzione da 108 megapixel ed è accoppiato a un obiettivo grandangolare con apertura f/1.9. Un sensore e un obiettivo estremamente luminosi, che permettono di realizzare scatti con colori vividi e realistici come non mai. Gli altri tre sensori (da 8 megapixel con obiettivo ultragrandangolare; da 2 megapixel con obiettivo Macro e da 2 megapixel con sensore di prossimità) completano un comparto degno di una fotocamera digitale di medio livello.

Il SoC Media Tek Helio G96 aiuta a migliorare ulteriormente gli scatti mettendo a disposizione avanzati algoritmi di intelligenza artificiale che ci "guidano" sin dal momento in cui inquadriamo i soggetti delle foto. Non solo: il processore dello smartphone cinese è in grado di eseguire anche le app più esigenti senza problemi di sorta, garantendo così un funzionamento fluido e senza rallentamenti.

La batteria da 5.000 mAh garantisce carica a sufficienza per utilizzare lo smartphone per un giorno e più senza doversi preoccupare di ricaricarlo. E anche se ci dovessimo trovare in una situazione d’emergenza, nessuna preoccupazione: grazie alla ricarica veloce sarà sufficiente collegarlo a una presa della corrente per una manciata di minuti per ottenere qualche ora di utilizzo aggiuntivo.

Xiaomi, smartphone mai così conveniente: sconto e prezzo

Come accennato inizialmente, il Redmi Note 11S è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto top. Acquistandolo oggi, infatti, si potrà approfittare di uno sconto del 37% sul listino, con un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo consigliato dal produttore cinese. Lo Xiaomi Redmi Note 11S costa così 189,00 euro anziché 299,90 euro.

