Redmi Smart Band Pro è l’offerta top del Cyber Monday con un prezzo mini

I prodotti Xiaomi/Redmi sono stati tra i più venduti durante tutta la settimana del Black Friday e molto probabilmente lo saranno anche oggi 29 novembre, giorno del Cyber Monday. Continuano, infatti, gli sconti sui prodotti dell’azienda cinese e lo dimostra lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro, activity tracker top in offerta a meno di 40€ su Amazon.

Questo particolare wearable è a metà tra uno smartwatch e un activity tracker. Rispetto alle normali smart band ha uno schermo più grande e qualche funzionalità in più, però non è un vero e proprio orologio intelligente. Si tratta, infatti, di un prodotto pensato per monitorare l’attività fisica e per raccogliere dati utili che vanno a migliorare i propri allenamenti. Anche sotto il punto di vista del design ricorda molto gli activity tracker, con uno schermo rettangolare molto ampio. Se siete alla ricerca dell’ultima occasione utile prima della fine delle offerte del Cyber Monday, la Redmi Smart Band Pro è quello che fa per voi. Ed è anche un’ottima idea regalo in vista del Natale.

Caratteristiche Xiaomi Redmi Smart Band Pro

La Xiaomi Redmi Smart Band Pro è un wearable a metà tra uno sportwatch e un activity tracker. Con quest’ultima categoria di prodotti condivide la maggior parte delle caratteristiche e delle funzionalità, ma la smart band di Redmi ha anche qualcosa in più (tanto da avere la parola "Pro" nel nome).

La prima grossa differenza rispetto agli activity tracker è lo schermo, più grande rispetto al normale. Il display, infatti, è grande 1,47" e permette di avere sempre sotto controllo tutti i dati più importanti, dai passi effettuati fino al battito cardiaco in tempo reale. Si hanno a disposizione più di 50 quadranti per personalizzare la smart band a seconda delle proprie necessità. Le modalità fitness supportate sono più più di 110, tra cui la corsa, il trekking, ciclismo, vogatore, corda, yoga e nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri).

Come la maggior parte dei wearable usciti negli ultimi anni, anche lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro integra un sensore per il monitoraggio h24 della frequenza cardiaca e misura il livello di ossigeno nel sangue. Sempre per quanto riguarda la salute c’è a disposizione anche il monitoraggio del sonno, dello stress e una funzionalità per la salute femminile che aiuta a controllare le varie fasi del ciclo. Per diminuire il livello di stress ci sono anche degli esercizi specifici per la respirazione. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni. Tutti i dati raccolti dalla Redmi Smart Band Pro possono essere analizzati sullo smartphone utilizzando l’app Xiaomi.

Redmi Smart Band Pro in offerta per il Cyber Monday: sconto e prezzo

Ultime ore per approfittare dello sconto del 20% sul Redmi Smart Band Pro. Infatti, come tutte le offerte del Cyber Monday, anche questa scadrà alle 23:59 di oggi 29 novembre. Il prezzo dell’activity tracker è di 39,99€ su Amazon e si ha anche la possibilità di fare il reso fino al 31 gennaio 2022, in modo da testarlo a fondo.

Redmi Smart Band Pro