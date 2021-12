Xiaomi Redmi Smart Band PRO, a questo prezzo è da prendere al volo

Natale è alle porte e questi sono i giorni “decisivi” per i regali last minute, che, come tutti sappiamo, sono i più difficili e complicati da trovare. Oggi ci viene in soccorso Amazon con un’offerta last minute che non possiamo lasciarci sfuggire: la smart band Xiaomi Redmi Smart Band PRO è disponibile sul sito di e-commerce a 39.99€, il prezzo più basso di sempre per il dispositivo.

Definire la Xiaomi Redmi Smart Band PRO una smart band è un po’ riduttivo. Infatti siamo di fronte a un wearable un po’ particolare, a metà tra uno smartwatch e un activity tracker. Con i primi condivide le funzionalità avanzate, con i secondi il design e le dimensioni (sebbene abbia uno schermo più grande della media). Come tutti gli activty tracker, anche lo Xiaomi Redmi Smart Band PRO integra funzionalità per il monitoraggio della salute e per il tracciamento dell’attività fisica, con oltre 100 modalità di allenamento disponibili. L’offerta scade solamente tra due giorni, bisogna quindi essere molto veloci ad approfittare della promozione, per essere anche sicuri che arrivi entro il 25 dicembre.

Xiaomi Redmi Smart Band PRO: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che si vuole da una smart band/smartwatch è presente nella Xiaomi Redmi Smart Band PRO. Partiamo dallo schermo: ha una forma rettangolare e una diagonale da 1,47”. È talmente ampio che è possibile avere sempre a portata di mano tutti i dati più importanti, a partire dal battito cardiaco fino ad arrivare alle calorie bruciate e ai passi effettuati.

Utilizzare l’activity tracker è come avere sempre al polso un personale trainer: sono oltre 100 le modalità di allenamento disponibili, che spaziano tra gli sport più diversi: oltre alla classica corsa e trekking, troviamo anche il nuoto (impermeabile fino a 50 metri), il ciclismo, la pallavolo, il vogatore e lo yoga. Tutti i dati vengono raccolti e possono essere consultati in ogni momento sull’app dello smartphone.

Non mancano le funzionalità specifiche per il monitoraggio della salute. Oltre al classico sensore che controlla h24 il battito cardiaco, c’è anche il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La Xiaomi Redmi Smart Band PRO aiuta anche a migliorare la qualità del sonno, con un’analisi precisa delle varie fasi del riposo. Per diminuire lo stress sono presenti degli esercizi di respirazione ad hoc. La batteria ha un’autonomia di circa 14 giorni.

Xiaomi Redmi Smart Band PRO in offerta speciale: prezzo e sconto

La smart band di Xiaomi può essere il regalo ideale per Natale per tantissime persone, anche con passioni e interessi differenti. Ha dimensioni compatte, offre tante funzionalità differenti e soprattutto ha un prezzo accessibile. Per altri due giorni (oggi è il 20 dicembre) è in offerta su Amazon a un prezzo di 39,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. La consegna è prevista entro il 25 dicembre e per il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2022.

