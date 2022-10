Xiaomi Redmi Smart Band Pro prezzo crollato: offerta sconvolgente

Costa pochissimo, ha ottime caratteristiche, funzionalità avanzate, più di 100 modalità sportive e anche una batteria che dura più di 14 giorni. Di che cosa stiamo parlando? Dello Xiaomi Redmi Smart Band Pro, uno smartwatch lowcost che oggi troviamo in super offerta al minimo storico grazie allo sconto del 40%. Per un dispositivo di questo genere e con queste caratteristiche si tratta veramente di un’offerta sensazionale: lo si paga meno di 30€ e ha le stesse funzionalità di dispositivi che ne costano più di 100€. L’unica differenza è il design che si avvicina molto a quello degli activity tracker con uno schermo di forma rettangolare (ma con dimensioni più che generose).

Questo smartwatch lowcost di Xiaomi (che sul mercato viene lanciato tramite il brand Redmi che oramai conosciamo molto bene anche in Italia per i suoi dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo) ha tutto quello che serve nella vita di tutti i giorni. Sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, compresa la saturazione dell’ossigeno nel sangue, tantissime modalità di allenamento (anche il nuoto essendo impermeabile fino a 50 metri) e tante funzionalità utili collegando lo smartwatch con lo smartphone. Difficile chiedere di più a un dispositivo che costa così poco e che oggi troviamo al miglior prezzo di tutto il web. Una promo da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessun motivo.

Redmi Smart Band Pro: le caratteristiche tecniche e le funzionalitò

Per capire che abbiamo a che fare con un dispositivo di livello superiore basta veramente poco. Basta concentrarsi su un aspetto ben evidente: lo schermo. Solitamente in un dispositivo che costa così poco si trovano display dalla scarsa qualità, con colori piuttosto piatti. Su questo Xiaomi Redmi Smart Band Pro troviamo un display AMOLED da 1,47" con una luminosità abbastanza elevata che permette di leggerlo comodamente anche sotto la luce del sole. E non finisce qui. Si hanno, infatti, anche a disposizione più di 50 quadranti tra cui scegliere per personalizzare il wearable.

Uno dei punti di forza dello smartwatch Xiaomi sono sicuramente le più di 110 modalità fitness che abbiamo a disposizione. C’è veramente di tutto, dalle classiche attività come la corsa all’aperto, la camminata, il tapis roulant, fino a sport molto più complessi come la pallavolo o lo yoga. E supporta anche il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 50 metri. L’orologio raccoglie tutti i dati sui tuoi allenamenti e puoi analizzarli in qualsiasi momento tramite l’app dello smartphone o direttamente sullo schermo del werable.

Non mancano le funzionalità dedicate alla propria salute. I sensori di ultima generazione monitorano costantemente il battito cardiaco e in caso di qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti. Ad affiancare la frequenza cardiaca abbiamo un’altra funzionalità utilissima: la saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Il Redmi Smart Band Pro fornisce anche altri dati utili sul proprio stato di salute grazie al monitoraggio del sonno, con un report completo su come si riposa la notte, e al monitoraggio dello stress, con degli esercizi di respirazione per diminuire lo stress mentale. Per le donne c’è anche la salute femminile con il monitoraggio del ciclo.

Ultima, ma non per importanza, la batteria: con un singolo ciclo di ricarica si riescono a coprire quasi 14 giorni. Non male per un dispositivo super leggero e dalle dimensioni contenute.

Redmi Smart Band Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un minimo storico da non farsi scappare per nessun motivo: oggi troviamo lo smartwatch lowcost Redmi Smart Band Pro in offerta con uno sconto di ben il 40% e lo si paga solamente 29,99€. Si tratta di un prezzo da urlo per un dispositivo che come abbiamo visto nella scheda tecnica ha funzionalità avanzatissima. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione ben 30 giorni, quindi si ha tutto il tempo necessario per testarlo fino in fondo.

