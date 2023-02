Redmi Watch 2 Lite: con questo sconto Amazon è per tutti

Gli smartwatch sono oggi tra i dispositivi più desiderati, sia dai giovani che dagli utenti più maturi, ma non tutti sono disposti a spendere le grosse cifre necessarie a comprare un top di gamma di Apple, Samsung, Garmin o altri marchi blasonati. Semplicemente perché, in fin dei conti, a molti utenti serve solo sostituire l’orologio tradizionale con un dispositivo in grado di gestire le notifiche del telefono e di raccogliere alcuni dati di base sulla salute e sugli (eventuali) allenamenti.

Redmi Watch 2 Lite è il dispositivo ideale per questo tipo di utenti: è comodo da usare, ha tutte le funzioni di base, una buona autonomia e, soprattutto, costa poco. A proposito di prezzo: con l’offerta Amazon in corso Redmi Watch Lite 2 costa ancor meno.

Redmi Watch 2 Lite – Display 1,55 pollici

Redmi Watch 2 Lite: caratteristiche tecniche

Redmi Watch 2 Lite è uno smartwatch quadrato, con bordi arrotondati e display da 1,55 pollici realizzato con tecnologia LCD TFT e risoluzione di 360×320 pixel (densità di 311 ppi). Le dimensioni dell’orologio, senza il cinturino, sono di 41x35x10,7 millimetri e, grazie all’uso della plastica su entrambi i lati del dispositivo, il peso si mantiene molto basso: appena 35 grammi.

I sensori posti sotto la cassa monitorano il battito cardiaco continuo (24 ore su 24), la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), le fasi del sonno, i livelli di stress, la regolarità del respiro e il ciclo femminile.

Le funzioni dedicate al benessere e al fitness permettono il monitoraggio di oltre 100 attività sportive tra cui anche il nuoto perché il Redmi Watch 2 Lite è impermeabile (fino a 5 ATM, cioè 50 metri di profondità).

Le connessioni disponibili sono il GPS, per il tracciamento della posizione anche durante lo sport, e il Bluetooth 5.0, per l’accoppiamento con lo smartphone. Una volta connessi orologio e telefono, sarà possibile vedere da polso le notifiche dei social, organizzare la lista dei brani musicali da ascoltare, trovare il telefono, impostare alert o ricevere avvisi relativi al nostro stato di salute.

La batteria ha una capacità di 262 mAh e un’autonomia di 10 giorni in modalità normale (cioè col GPS disattivato), mentre con il GPS attivo l’autonomia scende a 14 ore.

Redmi Watch 2 Lite: l’offerta Amazon

Redmi Watch 2 Lite ha un prezzo di listino di 79,99 euro, quindi molto abbordabile e corretto, vista la scheda tecnica. Ma l’offerta in corso su Amazon lo rende ancor più vantaggioso: grazie allo sconto è possibile portare a casa il Redmi Watch 2 Lite spendendo solo 59,99 euro (-25%, -20 euro). L’opportunità è ottima per chi è alla ricerca di un buon dispositivo da polso con display ampio e ben visibile o, perché no, per fare un bel regalo per San Valentino.

