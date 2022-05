Xiaomi, il robot aspirapolvere al minimo storico: sconto esagerato

I robot aspirapolvere sono tra i nuovi prodotti per la smart home che gli italiani stanno amando di più nell’ultimo periodo. Per chi lavora ed è tutto il giorno fuori casa sono un aiuto imprescindibile nelle pulizie domestiche: possono essere controllati da remoto ed è possibile impostare le varie modalità di pulizia. Non tutti i dispositivi sono uguali e hanno le stesse funzionalità, ma l’obiettivo è lo stesso: raccogliere tutta la polvere che si poggia ogni giorno sul pavimento di casa. Il prezzo dei vari robot varia in base a diverse caratteristiche e in alcuni casi può essere anche elevato. Se siete alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon è disponibile al minimo storico e in super offerta il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S. Lo troviamo a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare 100€.

Si tratta di una super offerta perché il robot aspirapolvere è stato lanciato sul mercato da solo poco più di un mese. Uno dei punti di forza dello Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è il sistema di navigazione LDS in grado di creare mappature precise dell’abitazione e di pianificare la pulizia nel modo più corretto possibile. Xiaomi ha dotato il suo nuovo robot aspirapolvere anche di avanzati sensori per non sbattere contro gli ostacoli presenti in casa e contro le pareti e i mobili. Oltre a raccogliere la polvere è anche in grado di pulire il pavimento grazie al serbatoio interno. L’offerta è davvero allettante per uno dei prodotti Xiaomi più venduti su Amazon.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: le caratteristiche tecniche

Tra i tantissimi robot aspirapolvere che troviamo disponibili sul mercato, questo di Xiaomi è sicuramente uno di quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo. Essendo un dispositivo lanciato sul mercato da poco più di un mese integra le migliori tecnologie del momento. A partire da un avanzato sistema di navigazione LDS (sensore laser per il rilevamento della distanza) e dell’algoritmo SLAM, che creano una mappatura precisa dell’abitazione in modo da pianificare al meglio la pulizia. Inoltre, oltre a raccogliere la polvere permette anche di lavare il pavimento grazie al serbatoio interno.

Il robot Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è veramente molto intelligente, tanto da offrire l’opportunità all’utente di scegliere quali zone della stanza pulire, in quale orario e quali sono quelle da evitare. Il tutto lo si fa tramite l’applicazione Xiaomi Home molto intuitiva e facile da utilizzare. Il robot aspirapolvere può raggiungere una potenza massima di 2200Pa e offre quattro diverse modalità di aspirazione in base alla tipologia di sporco da raccogliere. Per il lavaggio del pavimento, invece, è possibile scegliere tra tre diverse impostazioni del livello dell’acqua in modo da erogarne il giusto quantitativo. L’aspirapolvere si muove ripetutamente da sinistra a destra, seguendo uno schema a forma di Y. Grazie al serbatoio dell’acqua a controllo elettronico, è in grado di eliminare facilmente le macchie più ostinate.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è disponibile in super offerta su Amazon a un prezzo di 199,99€ con uno sconto di ben il 33%. Per il robot si tratta del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Per vedere il prezzo scontato bisogna cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S