Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S al minimo storico: è da comprare subito

Questa settimana si apre con tanti prodotti Xiaomi in offerta. Ma non parliamo dei classici smartphone o smartwatch, bensì di prodotti per la casa, come per esempio scope elettriche (ne abbiamo parlato in questo articolo) e robot aspirapolvere. E proprio su questa speciale categoria di prodotto troviamo una delle migliori offerte attive in questi giorni. Infatti, troviamo il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum-Mop 2S, lanciato in questo 2022, in super promo con uno sconto di ben il 34% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. E non è un caso che al momento è il robot aspirapolvere più venduto su Amazon.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Si tratta di un modello con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Ha funzionalità avanzatissime, sensori di ultima generazione e può essere controllato da remoto sia tramite smartphone sia con gli assistenti vocali. Inoltre, oltre a raccogliere lo sporco, ha anche un serbatoio per l’acqua che permette al robot anche di lavare il pavimento. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Xiaomi Vacuum-Mop 2S

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere ideale per la propria abitazione. E non a caso è il più venduto su Amazon. Lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S offre tante funzionalità a un prezzo davvero eccezionale. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo con la presenza di sensori di ultima generazione e della tecnologia di navigazione LDS che permette una mappatura perfetta della propria abitazione. Ogni singola stanza viene ricreata sull’app dello smartphone in modo da poter pianificare una pulizia perfetta della nostra casa. Si può scegliere quali stanze non pulire e in quali, invece, aumentare la potenza di aspirazione. Si possono creare anche delle routine che il robot segue giorno dopo giorno. È in grado anche di pulire durante la notte grazie alla navigazione in notturna.

Come già detto, il robot, oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Il merito è del serbatoio interno e della possibilità di inserire un panno in microfibra sotto il robot (già disponibile nella confezione). Le modalità di aspirazione sono quattro e che si adattano ai diversi tipi di sporco, dalle briciole alla polvere fino ad arrivare ai capelli. Anche per la pulizia del pavimento abbiamo a disposizione tre diverse modalità pensate per i diversi tipi di sporco. Il tutto può essere impostato sempre dall’app dello smartphone.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere 2 in 1 di Xiaomi in offerta a un prezzo di 199,05€ con un super sconto del 34% che permette di risparmiare poco più di 100€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e di uno dei migliori prezzi web. Come abbiamo appena visto, il rapporto qualità-prezzo è davvero elevato e difficilmente troverete qualcosa di meglio a meno di 200€. Acquistandolo adesso lo si riceve anche entro Natale, quindi potete regalarlo (o regalarvelo) per il 25 dicembre. Per fare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Xiaomi Vacuum-Mop 2S