Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in super offerta: è da acquistare subito

Oramai sappiamo molto bene che Xiaomi non è solamente smartphone. Il colosso cinese ha portato in Italia tanti dei suoi prodotti, tra cui smartwatch, smart TV e dispositivi per la smart home. In quest’ultima categoria rientra anche il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, modello lanciato in questo 2022 e che subito si è fatto apprezzare per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, tanto da diventare uno dei più venduti su Amazon. E proprio sul sito di e-commerce oggi lo troviamo in super offerta a uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il robot aspirapolvere Vacuu-Mop 2S utilizza sensori e componenti di ultimissima generazione e assicura una pulizia accurata della propria abitazione. Inoltre, è un dispositivo 2 in 1: oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento. Come tutti i robot aspirapolvere può essere controllato da remoto tramite l’applicazione e si può decidere in quale momento far partire la pulizia di casa. Insomma, il robot ideale da avere in casa per chi è sempre fuori per lavoro. E con la super offerta di oggi è da acquistare al volo.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: le caratteristiche tecniche

Per capire se il robot aspirapolvere di Xiaomi è veramente valido basta aprire la pagina prodotto su Amazon e vedere due aspetti: più di 1700 recensioni, molte delle quali con 5 o 4 stelle, e anche il bollino "il #1 più venduto su Amazon" nella sua categoria di appartenenza. Questo fa intendere che il robot aspirapolvere è stato veramente apprezzato dal pubblico e ne certifica la qualità.

Lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è un robot aspirapolvere 2 in 1 in grado sia di aspirare lo sporco sia di lavare il pavimento. All’interno c’è un serbatoio dell’acqua a controllo elettronico che eroga il liquido in maniera uniforme per un pulito impeccabile (bisogna inserire nel robot anche il panno in microfibra presente nella confezione). Grazie alla grande potenza di aspirazione (che può essere anche impostata su diversi livelli), il robot è in grado di catturare qualsiasi tipologia di sporco, dai peli degli animali fino alle briciole più piccole.

Uno degli aspetti più interessanti è la navigazione laser LDS e l’algoritmo SLAM che permettono al robot aspirapolvere di mappare in maniera efficace l’abitazione e di scegliere sempre il percorso più efficace. Tramite l’app per lo smartphone è possibile visionare la mappa della propria abitazione e scegliere quali stanze pulire, vietare alcune aree e impostare in quali zone applicare maggiore potenza. Praticamente è possibile personalizzare in ogni singolo aspetto la pulizia della propria casa. E tramite l’app è anche possibile scegliere l’orario di partenza della pulizia. L’autonomia della batteria permette di completare un ciclo di pulizia dell’abitazione.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 31%. Sul prezzo di listino si risparmiano quasi 100€ e per il robot aspirapolvere si tratta del miglior prezzo web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il robot aspirapolvere viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Si hanno a disposizione anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S