Xiaomi S1 Active, il prezzo crolla: minimo storico

Se stavate aspettando una super offerta per acquistare il vostro nuovo orologio, oggi è il giorno giusto. Su Amazon troviamo il nuovo Xiaomi S1 Active in offerta al prezzo più basso di sempre e a uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo sconto è di ben il 32% e si risparmiano più di 60€ sul prezzo di listino. Per un orologio con queste caratteristiche e queste funzionalità di tratta di una vera super offerta. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Insomma, una promo da non farsi scappare.

Lo Xiaomi S1 Active è un vero smartwatch premium. Lanciato da pochi mesi sul mercato, si è fatto apprezzare subito per la qualità dei materiali e per tante funzionalità offerte. È un orologio versatile che si adatta a qualsiasi situazione, anche ad outfit un po’ più eleganti grazie alla possibilità di personalizzare il quadrante scegliendone uno tra i duecento disponibili. Per gli amanti dell’attività fisica, invece, troviamo ben 117 modalità sportive, di cui 19 professionali. E anche le funzionalità per il monitoraggio della salute ti renderanno felice. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Xiaomi S1 Active: le funzionalità e le caratteristiche tecniche

Difficile trovare uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a questo Xiaomi S1 Active. Si tratta di un dispositivo veramente completo a cui non manca nulla, nemmeno il modulo NFC per pagare la spesa direttamente con l’orologio avvicinandolo al POS.

Il wearable ha un display AMOLED da 1,43" con colori vivaci e una luminosità elevata, tanto da poterlo vedere benissimo anche sotto la luce del sole. Il design è premium, con una scocca realizzata con ottimi materiali. Inoltre, c’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le oltre 200 watch faces disponibili.

Il vero pezzo forte dello Xiaomi S1 Active è la parte dedicata all’attività fisica e alla salute. Grazie a sensori di ultima generazione è in grado di raccogliere e offrire una miriade di dati. Per quanto concerne la salute, misura in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e in caso di qualche dato anomalo ti avverte immediatamente con una notifica. Ha anche una funzione per il monitoraggio avanzato del sonno e fornisce dei consigli su come migliorare il proprio riposo. E se sei troppo stressato ci sono anche degli esercizi di respirazione. Per la salute della donna è in grado di monitorare le mestruazioni.

Per i fanatici dello sport troviamo ben 117 modalità di allenamento, di cui 17 di livello professionale. Oltre alla classica corsa e al ciclismo troviamo la pallacanestro, il tennis, gli allenamenti a intervalli ad alta intensità e anche il nuoto, sia in acque aperte sia in piscina (è anche impermeabile). Grazie al chip GNSS dual-band l’orologio supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Così potrai sempre analizzare l’allenamento in base al percorso effettuato.

Chiudiamo con alcune informazioni molto importanti. Collegando l’orologio allo smartphone è possibile ricevere le notifiche e anche rispondere alle chiamate. Grazie al modulo NFC è possibile pagare la spesa tramite il POS (funziona solo con le carte del circuito Mastercard). Infine la batteria ha una durata fino a 12 giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico su Amazon per lo Xiaomi S1 Active. Lo smartwatch è disponibile a un prezzo di 136,99€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 60€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Per l’orologio si tratta anche del minimo storico sulla piattaforma, motivo in più per approfittarne subito. Il dispositivo è già disponibile sulla piattaforma e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi per i clienti Prime.

Xiaomi S1 Active