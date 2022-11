Xiaomi S1 Active, prezzo da Black Friday: occasione unica

Il Black Friday è oramai terminato su tutte le principali piattaforme di e-commerce, ma su Amazon ancora persistono alcune offerte molto interessanti. Come ad esempio la promo esclusiva che troviamo sullo Xiaomi S1 Active, smartwatch top lanciato quest’anno dal colosso cinese e disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto di ben il 30% che fa risparmiare 60€ sul prezzo di listino. Si tratta di una super promo per un orologio che si caratterizza per funzionalità molto avanzate e con caratteristiche uniche.

L’orologio smart di Xiaomi si staglia sule mercato come uno dei migliori smartwatch nella sua fascia di prezzo. Il merito è di soluzione tecnologiche all’avanguardia, di un design che coniuga moderno e antico e di funzionalità avanzatissime. Lo smartwatch è il dispositivo perfetto per chi cerca un qualcosa di versatile che si adatta a qualsiasi situazione, sia nella vita di tutti i giorni sia durante l’attività fisica. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi S1 Active: le funzionalità e la scheda tecnica

Lo Xiaomi S1 Active è l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato dal colosso cinese ed esprime con forza il concetto di top di gamma. Il dispositivo è pensato per offrire il meglio all’utente, partendo già dallo schermo. Infatti, troviamo un display AMOLED da 1,43" con un’ottima risoluzione e un’ottima luminosità che permette di leggerlo anche sotto la luce del sole. Il design è molto classico: quadrante circolare e ghiera in metallo che lo rende elegante, perfetto in qualsiasi situazione. C’è anche la possibilità di personalizzarlo scegliendo una delle oltre 200 watch faces disponibili.

Lo smartwatch di Xiaomi è anche il perfetto compagno per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Troviamo de sensori che monitorano costantemente la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri molto importanti. Non manca un avanzato sistema per il monitoraggio del sonno, con un report completo che indica come si è riposato durante la notte. Se, invece, soffrite di stress ci sono degli esercizi di respirazione ad hoc. Per le donne c’è anche una funzione per il monitoraggio della salute femminile che permette di controllare il ciclo.

A tutto questo bisogna aggiungere ben 117 modalità di allenamento, di cui 19 di livello professionale. Praticamente troviamo tutte le attività fisiche più importanti tra cui la corsa, il trekking, il ciclismo, il nuoto (è anche impermeabile), il tennis e anche la pallacanestro. Inoltre, troviamo un chip GNSS dual-band che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satelliatre: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Chiudiamo con la batteria che assicura una durata fino a 12 giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo speciale per uno smartwatch speciale. Lo Xiaomi S1 Active è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 139,99€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi, oltre ad approfittare del minimo storico, si risparmiano anche 60€ sul prezzo di listino. Ma la promo non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero: 5 rate da 28€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. L’orologio è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2023.

