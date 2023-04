Xiaomi S1 Active, l’offerta è strabiliante: sconto esagerato

Chi ha detto che uno smartwatch, oltre a essere tecnologico, non può essere anche bello ed elegante? Rispetto ai wearable lanciati 3-4 anni, anche il mondo degli smartwatch ha fatto grossi passi in avanti, e molti modelli non hanno nulla da invidiare anche agli orologi analogici più eleganti. Un esempio è lo Xiaomi Watch S1 Active, un orologio smart in grado di abbinare funzionalità avanzatissime a un design senza tempo che lo rende versatile, tanto da poterlo utilizzare anche nelle serate di gala.

Un orologio che segue in pieno la filosofia dell’azienda cinese: il meglio di quello che offre la tecnologia a un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Infatti, stiamo parlando di un dispositivo top di gamma che può essere messo sullo stesso piano dei vari Apple Watch e Galaxy Watch. Smartwatch che oggi è disponibile su Amazon a un super prezzo e al minimo storico grazie allo sconto del 39% che fa risparmiare quasi 80€ sul prezzo di listino. Se eravate alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, difficilmente troverete qualcosa di meglio dello Xiaomi Watch S1 Active.

Xiaomi Watch S1 Active: funzionalità e caratteristiche

Uno smartwatch che coniuga eleganza e funzionalità. L’orologio intelligente di Xiaomi è adatto a qualsiasi tipo di utilizzo: lo puoi indossare per una cena elegante oppure per andare a correre e raccogliere dati interessanti sulle proprie performance.

Lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di un display AMOLED da 1,43" molto luminoso e hai la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le oltre 200 watch faces messe a disposizione dall’azienda cinese.

L’orologio è progettato per gli amanti dell’attività fisica. Troviamo ben 117 modalità di allenamento, tra cui 19 di livello professionale come il basket, il nuoto (è anche impermeabile), tennis e l’allenamento a intervalli regolari. Non mancano i grandi classici come la corsa e il ciclismo. Presente anche un chip GNSS che supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS) in modo da ottenere dati precisi e in tempi rapidi.

Funzionalità così avanzate per lo sport sono supportate anche da un monitoraggio completo della salute. I sensori nascosti dentro la scocca monitorano in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo su come si è riposato durante la notte. C’è anche il rilevamento dello stress, esercizi per la respirazione e non manca il monitoraggio della salute femminile.

Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi gestire le notifiche in entrata e rispondere alle chiamate. Il wearable è dotato anche di un chip NFC che permette di effettuare i pagamenti elettronici (supporta il circuito Masetercard).

Xiaomi Watch S1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per lo Xiaomi Watch S1 Active. Oggi lo smartwatch è disponibile su Amazon a un prezzo di 122,80€, grazie allo sconto di ben il 39%. Acquistandolo in questo momento si risparmiano 80€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out ed è riservato solamente agli utenti Prime. Non fatevi scappare questa opportunità e approfittane immediatamente, prima che termini.

