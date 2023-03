Xiaomi S1 Active, prezzo mai visto prima: offerta imperdibile

Uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo lo troviamo oggi in offerta su Amazon con uno sconto incredibile mai visto prima. Di quale orologio smart stiamo parlando? Dello Xiaomi S1 Active, e non poteva essere altrimenti. L’azienda cinese ha portato anche nel mondo degli orologi intelligenti lo stesso approccio avuto con gli smartphone: dispositivi super performanti a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. E questo Xiaomi S1 Active non tradisce le aspettative: più di 110 modalità sportive, uno schermo grande e con un’ottima luminosità, sensori avanzati per monitorare la salute e anche il chip NFC per pagare la spesa utilizzando il wearable. Un orologio, quindi, super versatile e pensato sia per l’uso quotidiano sia per quello sportivo.

Grazie all’offerta speciale che troviamo oggi su Amazon diventa veramente un best-buy. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo e anche di tutto il web. Difficile trovare di meglio a meno di 150€. Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo, con un bellissimo design e realizzato con molta cura, questo è quello che fa per voi. Approfittatene subito.

Xiaomi S1 Active: funzionalità e caratteristiche

Xiaomi non ha tralasciato nulla al caso e ha dotato lo smartwatch S1 Active delle migliori componenti che offre il mercato, a partire da un set completo di sensori per monitorare l’attività fisica e la salute. Vediamo nel dettaglio caratteristiche e funzionalità.

Lo Xiaomi S1 Active ha un display AMOLED da 1,43" con un’ottima luminosità e nitidezza. Lo si legge molto bene anche sotto la luce del sole e grazie alla funzionalità always on display si sa sempre l’orario. Inoltre, è possibile personalizzare il quadrante circolare (design che ricorda molto quello degli orologi analogici) con una delle tante watch faces disponibili nello store.

Come già anticipato, lo smartwatch è pensato anche per gli appassionati dello sport. Troviamo, infatti, ben 117 modalità di allenamento, alcune delle quali professionali come la pallacanestro, il tennis, il nuoto e l’allenamento ad alta intensità. Per ogni allenamento puoi controllare tantissimi dati differenti tutti molto importanti e scoprire anche quante calorie hai bruciato. Essendo impermeabile può essere utilizzato anche per il nuoto. All’interno è presente anche un chip GNSS avanzato che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Altrettanto valido il sistema di monitoraggio della salute. I sensori controllano ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e ti avvertono se notano qualcosa di anomalo tramite una notifica. Disponibile anche la curva della frequenza cardiaca a riposo e il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo sul riposo notturno e consigli su come migliorarlo. Se sei sotto stress ci sono anche degli esercizi di respirazione ad hoc.

Sono presenti anche alcune funzionalità molto utili nella vita quotidiana, come il pagamento tramite NFC (supporta solo le carte di credito Mastercard). Collegandolo con lo smartphone ricevi le notifiche dei messaggi e delle chiamate direttamente sul polso. La batteria ha una durata di circa dodici giorni.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo Xiaomi S1 Active: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto top del 30% e un prezzo di 139€, minimo storico sul sito di e-commerce per questo modello. L’offerta è molto allettante: nella fascia tra i 100 e i 150€ non sono molti gli orologi ad avere queste caratteristiche e funzionalità, forse nessuno. La disponibilità è immediata, così come la consegna che avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

