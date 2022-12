Xiaomi S1 Active, lo sconto è sconvolgente: minimo storico

Ultime possibilità per approfittare delle "offerte di Natale" presenti su Amazon. Anche se oramai è un po’ tardi per ricevere i prodotti entro il 25 dicembre, ci sono ancora alcune promo attive con consegna entro la fine dell’anno. Anche se un po’ in ritardo, un regalo è sempre un regalo. Oggi vi parliamo di una delle migliori promo attive per uno smartwatch top di gamma. Su Amazon è disponibile il nuovo Xiaomi S1 Active, lanciato sul mercato quest’anno, con uno sconto super del 45%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e infatti si risparmiano più di 120€ sul prezzo di listino.

Lo Xiaomi S1 Active è a tutti gli effetti un top di gamma. L’azienda cinese lo ha dotato di tecnologie all’avanguardia e di sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con ben 117 modalità di allenamento, tra cui 19 di livello professionale. E non finisce qui. Lo smartwatch ha anche una batteria a lunghissima durata e collegandolo con lo smartwatch è possibile rispondere alle chiamate. Per non parlare del design molto elegante che lo rende perfetto per qualsiasi situazione. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare uno smartwatch, questa è quella che fa per voi.

Xiaomi S1 Active: la scheda tecnica e le funzionalità

Xiaomi ha portato la propria esperienza e la propria filosofia anche nel mondo degli smartphone. E questo Xiaomi S1 Active ne è l’esempio. Oltre ad avere un ottimo prezzo, lo smartwatch ha tecnologie innovative ed è realizzato con materiali di ottima qualità. E lo si capisce subito, fin dal primo sguardo. Lo smartwatch ha un design molto elegante che richiama quello degli orologi analogici, con anche una ghiera in metallo. Il display AMOLED è abbastanza ampio e lo si riesce a leggere molto facilmente anche sotto alla luce del sole. Ci sono anche più di 200 quadranti tra cui scegliere per personalizzare l’orologio in base alle proprie necessità.

La vera sorpresa, però, la troviamo sotto la scocca, con un set di sensori ultra-avanzati. Puoi tenere sotto controllo i parametri vitali ventiquattro ore su ventiquattro, partendo dalla frequenza cardiaca fino ad arrivare al monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui il battito cardiaco sia anomalo, si viene avvertiti immediatamente con una notifica. Ottimo anche il monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano su come si è riposato durante la notte ed eventuali consigli su cosa migliorare. Lo smartwatch è in grado di misurare anche il livello di stress e il ciclo femminile.

Oltre a tutte queste funzioni, non potevano mancare quelle dedicate allo sport. Troviamo ben 117 modalità sportive, di cui 19 di livello Pro come la pallacanestro, il tennis, l’allenamento a intervalli ad alta intensità e anche il nuoto (è impermeabile fino a 100 metri). E grazie a un chip GPS di ultima generazione supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

La batteria ha una durata di circa 12 giorni con un utilizzo normale. Lo smartwatch può essere anche collegato con lo smartphone per ampliare ulteriormente le sue funzionalità. Ad esempio è possibile ricevere le notifiche direttamente sull’orologio, oppure rispondere alle chiamate in entrata.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie all’offerta che troviamo oggi su Amazon, lo Xiaomi S1 Active è disponibile a un prezzo di 149,90€, con uno sconto di ben il 45% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è piuttosto considerevole: più di 120€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. La spedizione e la vendita sono curati direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare dopo Natale (arriva comunque prima dell’inizio del nuovo anno se lo si ordina oggi 23 dicembre). Per fare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

