Xiaomi, la scopra elettrica in offerta al minimo storico: lo sconto è super

L’aspirapolvere robot e la scopa elettrica sono due tra i dispositivi più ricercati dagli utenti negli ultimi anni. Passando la maggior parte della settimana a lavoro, il tempo per pulire e sistemare l’abitazione è sempre meno. Fortunatamente la tecnologia viene in nostro soccorso con dispositivi sempre più facili da utilizzare e con funzionalità avanzate. Un esempio sono le scope elettriche che oramai hanno completamente cambiato faccia rispetto a dieci anni fa. Grazie ad aziende come Dyson che hanno rivoluzionato il settore, ora anche le scope elettriche sono smart e permettono di pulire sfruttando le tecnologie più avanzate e facendo pochissima fatica.

Anche Xiaomi ha voluto investire in questo settore e lo ha fatto lanciando in Italia la propria idea di scopa elettrica. Il design ricorda vagamente quello dei Dyson, ma il prezzo è molto più accessibile. E oggi la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, la troviamo anche in offerta su Amazon a un prezzo di 192,99€, molto vicino al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è del 16% e si risparmiano quasi 40€ sul prezzo di listino. La scopa elettrica di Xiaomi ha caratteristiche da top di gamma, quindi l’offerta è molto vantaggiosa.

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo bisogna cliccare qui. Inoltre, abbiamo aperto anche il “Canale offerteDcasa" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte sui prodotti per la propria abitazione: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10: caratteristiche e funzionalità

Una scopa elettrica avanzatissima, con tecnologie di ultima generazione che permettono di raccogliere tutta la polvere e con una spazzola con sistema anti-aggrovigliamento pensata appositamente per i capelli. La Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è la scopa ideale per tutti coloro che vogliono avere una cosa pulita in poco tempo. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

La scopa elettrica ha un motore digitale ad alta velocità che raccoglie facilmente la polvere e mantiene la casa pulita. La spazzola ha dimensioni generose e si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Ma non solo, assicura anche una pulizia accurata dei tappeti. Inoltre, il rullo della spazzola ha un particolare designa a V che evita l’aggrovigliamento dei capelli. La scopa elettrica di Xiaomi ha anche un sistema di separazione multiciclone in modo da evitare l’ostruzione del condotto dell’aria. Grazie al sistema di filtraggio a 5 strati non si deve aver paura dell’inquinamento e della polvere che si accumula in casa.

Ottima anche la durata della batteria, che può arrivare fino a 60 minuti nella modalità di utilizzo Eco. Le modalità di utilizzo sono in totale tre: oltre a Eco c’è quella Standard (27 minuti di autonomia) e Alta potenza (8 minuti). In base alla tipologia di sporco da raccogliere si può scegliere la giusta modalità di pulizia: ad esempio per i chicchi di caffè quella ideale è Alta potenza.

Nella confezione sono presenti anche degli utili accessori: una mini-spazzola elettrica per raccogliere i peli degli animali (e per pulire più in profondità), un ugello per le fessure e una spazzola per la polvere 2 n 1 pensata per tavoli, sedie e tastiere dei PC.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 in offerta: prezzo e sconto

Ottima offerta per la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9. Oggi la troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 192,99€, con uno sconto del 16%. Si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per i clienti Prime la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9