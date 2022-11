Xiaomi, la scopa elettrica smart costa pochissimo: sconto top per il Black Friday

Scope elettriche e robot aspirapolvere smart sono tra i grandi protagonisti della settimana del Black Friday Amazon, la sette giorni di offerte e promozioni che precede il "venerdì nero" del colosso dell’e-commerce. Tra le migliaia di sconti presenti da alcuni giorni su Amazon, quelli sulle aspirapolveri smart erano senza dubbio tra i più attesi e i più vantaggiosi.

Ne è un esempio la Xioami Mi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica senza fili dotata di motore ciclonico e sistema di filtraggio a 5 stadi (con filtro HEPA) che purifica l’aria mentre pulisce casa. Non solo: le funzionalità avanzate della scopa del produttore cinese consentono di sfruttare al meglio la potenza del motore, mentre il serbatoio magnetico permette di lavare il pavimento dopo averlo "aspirato". Lo sconto per la settimana del Black Friday, poi, la rende più conveniente che mai: comprandola oggi risparmierete 100 euro sul listino.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica senza fili con motore ciclonico e serbatoio d’acqua magnetico

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 scheda tecnica: caratteristichee funzionalità

Compatta e versatile, la scopa elettrica senza fili Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 diventerà ben presto il più vostro fidato alleato nella pulizia delle superfici di casa. La lunga lista di accessori, infatti, permette di pulire il pavimento e ogni altra superficie orizzontale o verticale di casa. Grazie al potente motore ciclonico a spazzole (125.000 giri al minuto) è in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato.

La scopa elettrica del produttore cinese, però, è in grado anche di lavare i pavimenti: sarà sufficiente collegare il serbatoio d’acqua magnetico al corpo dell’aspirapolvere e attivarlo. In questo modo, con una singola passata, avremo il pavimento spazzato e lavato alla perfezione.

All’interno del corpo dell’aspirapolvere trova spazio anche un sistema di filtraggio a cinque stadi che produce aria pulita, utilizzando la stessa logica di un purificatore. Il filtro HEPA è protetto dal sistema di separazione multiciclone, che riduce i livelli di polvere, mentre i filtri lavabili consentono di ridurre la frequenza di sostituzioni del filtro. In questo modo, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 può purificare l’aria con la stessa efficacia di un purificatore.

Il display TFT posto nella parte alta del manico consente di avere sempre a portata d’occhio tutte le informazioni importanti sullo stato di funzionamento dell’aspirapolvere (come la carica residua, ad esempio), mentre la batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia prolungata.

Xiaomi, scopa elettrica smart a rate su Amazon: l’offerta

Come accennato, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 rientra a tutti gli effetti tra le offerte top della settimana del Black Friday di Amazon grazie allo sconto del 34% che fa permette di risparmiare 100 euro sul costo originario dell’elettrodomestico. Comprandola oggi costa 199,00 euro anziché 299,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare in 5 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente selezionare la modalità di pagamento a rate prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la "solita" procedura. In questo modo, la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 costa 39,80 euro al mese per cinque mesi.

