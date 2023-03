Xiaomi Smart Band 7 Pro, al polso di tutti con lo sconto Amazon

Un tempo c’erano le smartband, semplici ed economiche, e gli smartwatch, evoluti ma costosi. Oggi la differenza tra le due categorie è sempre più difficile da trovare, perché le smartband hanno fatto passi avanti enormi e assomigliano sempre di più agli smartwatch. Come nel caso di Xiaomi Smart Band 7 Pro, chw è ben di più di un braccialetto intelligente convenzionale poiché ha uno schermo delle dimensioni di uno smartwatch, tutti i sensori fondamentali e persino la connessione GPS. Il tutto, tra l’altro, ad un prezzo molto buono che diventa ottimo grazie all’offerta al momento in corso su Amazon. Davvero difficile chiedere di più.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: caratteristiche tecniche

Xiaomi Smart Band 7 Pro ha uno schermo con bordi curvi che si adatta alla forma del polso, il display è di tipo AMOLED, misura 1,64 pollici con risoluzione 280×486 pixel (326 ppi), luminosità di picco di 500 nit. Xiaomi Band 7 Pro permette di segliere tra oltre 150 watch face per personalizzare lo schermo.

Il device ha un set completo di sensori per rilevare i parametri di salute principali, come la frequenza cardiaca, l’SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue), il ciclo del sonno, lo stress, il ciclo mestruale. Ma ha anche accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale per monitorare 110 attività sportive (è possibile impostare anche le 10 preferite).

Con la connessione ai sistemi satellitari GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Qzss viene tracciato il percorso fatto senza bisogno di portare con sé lo smartphone durante l’allenamento. Allenamento che può essere anche il nuoto in acque libere, visto che Xiaomi Smart Band 7 Pro è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Chiude la scheda tecnica la batteria che ha una capacità di 235 mAh, che secondo le specifiche del produttore, promette fino a 12 giorni di autonomia con una singola ricarica da 60 minuti.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: l’offerta Amazon

Xiaomi Smart Band 7 Pro è arrivato in Italia lo scorso ottobre, con un prezzo di listino decisamente conveniente: costa infatti solo 88,07 euro. Ma ciò non vuol dire che non possa costare ancora meno: con l’offerta in corso su Amazon, proposta da venditore terzo (ma con le garanzie della spedizione Amazon), è ad esempio possibile metterlo al polso spendendo 79 euro (-10%, -9,07 euro). Lo sconto non è straordinario, è vero, ma il prezzo finale sì: Xiaomi Smart Band 7 Pro a questo prezzo va preso al volo.

