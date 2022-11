Xiaomi Smart Band 7 Pro finalmente su Amazon: è già in sconto

Atteso da alcune settimane, Xiaomi Smart Band 7 Pro è arrivato da poche ore anche su Amazon Italia dove, ovviamente, è già in sconto. L’ultimo modello della gamma wearable di Xiaomi rompe un bel po’ la tradizione e sconfina decisamente nel mondo degli smartwatch, lasciando la categoria delle smartband (dove, invece, resta il modello non Pro). Da smartband, invece, resta il prezzo che è molto basso e, su Amazon, ancor più basso.

Xiaomi Smart Band 7 Pro – Display AMOLED da 1,64 pollici – Colore Bianco

Xiaomi Smart Band 7 Pro: caratteristiche tecniche

Che lo Xiaomi Smart Band 7 Pro abbia alzato l’asticella risulta evidente a partire dal display always-on, di forma rettangolare, da 1,64 pollici e di tipo AMOLED. In questo modo è stata ampliata l’area visibile del 50% rispetto allo Xiaomi Smart Band 7 standard e ben dell’84% rispetto al modello precedente, lo Xiaomi Smart Band 6.

Tra le funzionalità di monitoraggio della salute, che poi di fatto, sono il motivo per cui si acquistano i dispositivi indossabili come le smart band, segnaliamo l’upgrade del rilevamento della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ora a ciclo continuo sette giorni su sette e 24 ore su 24. Nei modelli precedenti, questi rilevamenti sono compiuti a intervalli. Continua ad essere presente il monitoraggio del sonno, del livello di stress e del ciclo mestruale.

Altra novità riguarda l’introduzione del GPS: Xiaomi Smart Band 7 Pro può tracciare all’aria aperta le attività sportive, ben 110, senza una connessione allo smartphone. Tra queste attività sportive è incluso anche il nuoto, in ben 5 stili e fino ad una profondità di 50 metri, anche in acqua salata.

Con lo Xiaomi Band 7 Pro sono inclusi anche 100 quadranti per personalizzare al meglio il dispositivo, che è compatibile con Android e iOS e ha la connettività è Bluetooth 5.2. Manca ancora, purtroppo, l’NFC.

Altra novità gradita, riguarda la capacità della batteria che è di 235 mAh. Xiaomi promette 12 giorni di autonomia con una singola ricarica da 60 minuti. Peso e dimensioni restano contenuti e cioè 20,5 grammi senza il cinturino per 44,7×28,8×11 millimetri.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: l’offerta Amazon

Il dispositivo indossabile Xiaomi Smart Band 7 Pro è arrivato in Italia a inizio ottobre, ma solo da pochissimo è anche su Amazon con un prezzo di lancio decisamente conveniente. Il prezzo di listino, infatti, è di 99,99 euro ma Amazon il prodotto è in vendita allo street price di 96,12 euro. Grazie all’offerta in corso, però, il prezzo di lancio è di 79,99 euro (-17%, -16,13 euro).

