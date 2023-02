Xiaomi Smart Band 7, sconto incredibile: costa pochissimo

Tutti noi conosciamo Xiaomi per i suoi smartphone, ma in questi anni c’è anche un altro dispositivo che ha conquistato tantissime persone e lo vediamo quotidianamente sui loro polsi. Non stiamo parlando di uno smartwatch, bensì della Xiaomi Smart Band, l’activity tracker lowcost che ha permesso a molti di noi di iniziare a tenere sotto controllo i nostri progressi negli allenamenti quotidiani. Un dispositivo con il passare degli anni ha subito profonde trasformazioni, diventando sempre di più un concorrente diretto degli smartwatch.

Questa trasformazione è evidente nell’ultima versione, la Xiaomi Smart Band 7 da poco uscito sul mercato. Schermo ancora più grande e luminoso, possibilità di personalizzarlo scegliendo tra le tante watch faces disponibili e soprattutto un numero di funzionalità avanzate molto elevato. Troviamo più di 100 modalità di allenamento, monitoraggio avanzato della salute e indici sintetici che valutano il nostro allenamento. Senza dimenticare la batteria che dura fino a due settimane. Se a tutto questo aggiungi l’offerta clamorosa che troviamo oggi su Amazon, ecco che diventa un vero best-buy. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile al minimo storico e costa veramente poco. Insomma, una promo da non farsi scappare.

Xiaomi Smart Band 7: caratteristiche e funzionalità

Da semplice activity tracker a uno strumento di livello (quasi) professionale in grado di tenere sotto controllo diversi aspetti della salute e dell’attività fisica. Lo Xiaomi Smart Band 7 completa la trasformazione in atto negli ultimi anni e diventa un dispositivo veramente completo, in grado di sfidare alla pari smartwatch molto più costosi.

Le dimensioni restano simili a quelle dello scorso anno, ma Xiaomi è riuscita a integrare uno schermo ancora più grande (1,62") e con una luminosità maggiore. Ora sul display hai a disposizione tutte le informazioni di cui hai bisogno. C’è anche la possibilità di personalizzare i quadranti scegliendo tra le più di 100 watch faces disponibili.

Come detto, la Xiaomi Smart Band 7 è a tutti gli effetti un dispositivo di livello professionale. E il motivo è molto semplice: fornisce un’analisi professionale dell’allenamento con tutta una serie di dati molto utili, come i tempi recuperi, analisi del V02 Max e tanto altro. Inoltre, supporta più di 110 modalità di allenamento, tra le quali troviamo anche la corsa, il ciclismo, allenamenti a corpo libero e il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri).

Per quanto riguarda la salute, l’activity tracker tiene sotto controllo in tempo reale sia il battito cardiaco sia la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa immediatamente se ravvisa qualcosa di anomalo. Disponibile anche il monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano molto dettagliato sul proprio riposo notturno.

Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi Smart Band 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima promo per la Xiaomi Smart Band 7: oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 45,06€, con uno sconto del 25% che fa toccare il minimo storico. Un prezzo alla portata di tutti per un dispositivo che come abbiamo visto non ha nulla da invidiare a uno smartwatch, sia per caratteristiche sia per funzionalità. Con l’unica differenza che rispetto a un orologio top di gamma costa almeno 100€ in meno. Se volete addentrarvi all’interno di questo mondo, non fatevi scappare questa opportunità. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

